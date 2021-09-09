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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку СИЗ (Противогаз)

    Запрос котировок в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку СИЗ (Противогаз)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 13:0009.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589489Дата и время окончания срока приема заявок Поставка противогазов ГП-7 для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"г. Пермь ул. Чернышевского, 28Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110589489

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    219

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку СИЗ (Противогаз)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    26.08.2021 15:07

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протоколы_219_на_сайт.xlsx

    ЗД_219_изм._от_03.09.21.7z

    Извещение_о_внесении_изменений___2_от_03.09.2021.jpg

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Юридический адрес

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    Почтовый адрес

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Контактный телефон

    +7 342 201-71-53

    Факс

    +7 342 201-71-44

    Адрес электронной почты

    glumova@novogor.perm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Глумова Наталья Петровна

    Место рассмотрения предложений

    г. Пермь ул. Чернышевского, 28

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка противогазов ГП-7 для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 15:0015.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589489Подведение итогов не позднее Поставка противогазов ГП-7 для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"г. Пермь ул. Чернышевского, 28

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка противогазов ГП-7 для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"

    Начальная цена

    926 512,08

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВОГОР-Прикамье
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Адрес местонахождения

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Классификатор ОКПД2

    32.99.1

    Уборы головные защитные; ручки и карандаши, доски, печати, штемпели для датирования, запечатывания или нумерации; ленты для пишущих машинок, штемпельные подушки

    Классификатор ОКВЭД2

    32.99

    Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1032227/name/61406a0c8ea650.98249553

    14.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "в соответствии с техническим заданием"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Противогаз"

    Кол-во: 265

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