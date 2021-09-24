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    Главная / Торги / 288/26.08.21/НСТЭЦ/КО/Э Поставка фильтров

    288/26.08.21/НСТЭЦ/КО/Э Поставка фильтров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2021 15:3024.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589476Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтровСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110589476

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    288/26.08.21/НСТЭЦ/КО/Э

    Наименование закупки

    288/26.08.21/НСТЭЦ/КО/Э Поставка фильтров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    26.08.2021 15:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление.pdf

    Продление.pdf

    Изменение.pdf

    Документация_о_закупке.rar

    Продление.pdf

    Протокол____Вн_074_01_8788__от_28.10.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-31-07

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    01dns@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дроботухина Наталья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фильтров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.09.2021 15:30 GMT +324.09.2021 15:3024.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589476Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтровСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    27.09.2021 07:0027.09.2021 07:0027.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110589476Дата и время вскрытия заявок Поставка фильтровСалават

    Подведение итогов не позднее

    01.11.2021 12:0001.11.2021 12:0001.11.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589476Подведение итогов не позднее Поставка фильтровСалават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    01.11.202101.11.2021 12:0001.11.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589476Подведение итогов не позднее Поставка фильтровСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фильтров

    Начальная цена

    7 838 730,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НСТЭЦ
    Все закупки и тендеры НСТЭЦ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -

    Классификатор ОКПД2

    28.29.12

    Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    28.29.13

    Производство масляных, бензиновых и всасывающих воздушных фильтров для двигателей внутреннего сгорания

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1071520/name/617eb369f35ab1.31385547

    31.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство масляных, бензиновых и всасывающих воздушных фильтров для двигателей внутреннего сгорания"

    Кол-во: 1695.00000

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    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2021 17:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
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