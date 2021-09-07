Изготовление и поставка поковок с предварительной мехобработкой для компрессора из стали 14Х2ГМР ТУ 05764417-060-97

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110589368 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Изготовление и поставка поковок с предварительной мехобработкой для компрессора из стали 14Х2ГМР ТУ 05764417-060-97 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра

Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра Юридический адрес 614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28 Почтовый адрес 614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28 Контактный телефон +7 342 262-72-25 Факс +7 342 284-54-54 Адрес электронной почты SosedkovaTatyana@npoiskra.ru Ф.И.О. контактного лица Соседкова Т. А. Место рассмотрения предложений 614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра" Закупки и тендеры Пермский край Ключевые слова:

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