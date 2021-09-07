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    Главная / Торги / Изготовление и поставка поковок с предварительной мехобработкой для компрессора из стали 14Х2ГМР ТУ 05764417-060-97

    Изготовление и поставка поковок с предварительной мехобработкой для компрессора из стали 14Х2ГМР ТУ 05764417-060-97

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589368Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка поковок с предварительной мехобработкой для компрессора из стали 14Х2ГМР ТУ 05764417-060-97614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110589368

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление и поставка поковок с предварительной мехобработкой для компрессора из стали 14Х2ГМР ТУ 05764417-060-97

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.08.2021 14:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1309_ЗП_поковки_14Х2ГМР.zip

    32110589368.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Юридический адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Почтовый адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Контактный телефон

    +7 342 262-72-25

    Факс

    +7 342 284-54-54

    Адрес электронной почты

    SosedkovaTatyana@npoiskra.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соседкова Т. А.

    Место рассмотрения предложений

    614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление и поставка поковок с предварительной мехобработкой для компрессора из стали 14Х2ГМР ТУ 05764417-060-97

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2021 10:00 GMT +307.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589368Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка поковок с предварительной мехобработкой для компрессора из стали 14Х2ГМР ТУ 05764417-060-97614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"

    Дата и время вскрытия заявок

    07.09.2021 10:0007.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110589368Дата и время вскрытия заявок Изготовление и поставка поковок с предварительной мехобработкой для компрессора из стали 14Х2ГМР ТУ 05764417-060-97614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"

    Подведение итогов не позднее

    07.10.2021 15:0007.10.2021 15:0007.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589368Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка поковок с предварительной мехобработкой для компрессора из стали 14Х2ГМР ТУ 05764417-060-97614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.10.202107.10.2021 15:0007.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589368Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка поковок с предварительной мехобработкой для компрессора из стали 14Х2ГМР ТУ 05764417-060-97614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и поставка поковок с предварительной мехобработкой для компрессора из стали 14Х2ГМР ТУ 05764417-060-97

    Начальная цена

    18 500 640,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    92 503,20 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    92 503,20

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    24.10.23.142

    Полуфабрикаты кованые круглого или многоугольного сечения из прочих легированных сталей

    Классификатор ОКВЭД2

    24

    Производство металлургическое

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1037672/name/61497dc03be745.08466346

    21.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство металлургическое"

    Кол-во: 10.00000

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