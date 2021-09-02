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    Главная / Торги / Право заключения договора на поставку кабеля.

    Право заключения договора на поставку кабеля.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 10:0002.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589378Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабеляСанкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110589378

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право заключения договора на поставку кабеля.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    26.08.2021 14:53

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_о_проведении_запроса_котировок.doc

    Протокол__1036_от_07.09.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ-АНТЕЙ- ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Контактный телефон

    +7 812 363-91-28

    Факс

    +7 812 363-96-36

    Адрес электронной почты

    otdel093@goz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дедусь Мария Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кабеля

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 23:5914.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589378Подведение итогов не позднее Поставка кабеляСанкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабеля

    Начальная цена

    2 690 776,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка кабеля, ассортимент, а также технические характеристики определены Техническим заданием (Приложение № 2 к Извещению № 270/036-2021).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО «Обуховский завод», Россия, Санкт- Петербург, пр. Обуховской Обороны д. 120Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка Товара осуществляется отдельными партиями согласно письменным заявкам от Покупателя с момента подписания Договора. Срок поставки в течение 5 (пять) рабочих дней с момента подачи письменной заявки Покупателя Поставщику по электронной почте, в соответствии с проектом договора (Приложение №3 к Извещению №270/036-2021). Оплата за Товар производится после приемки Товара Покупателем в течение 15 (пятнадцати) банковских дней, на основании выставленного Поставщиком счета, подписанных сторонами ТОРГ-12 или УПД и счет-фактуры.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Классификатор ОКПД2

    27.32.13

    Проводники электрические прочие на напряжение не более 1 кВ

    Классификатор ОКВЭД2

    27.32

    Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1028081/name/6138ae4c5ed609.79392730

    08.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования"

    Кол-во: 15610.00000

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    Попозиционная
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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    18.05.2021 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
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