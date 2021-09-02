Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка Товара осуществляется отдельными партиями согласно письменным заявкам от Покупателя с момента подписания Договора. Срок поставки в течение 5 (пять) рабочих дней с момента подачи письменной заявки Покупателя Поставщику по электронной почте, в соответствии с проектом договора (Приложение №3 к Извещению №270/036-2021). Оплата за Товар производится после приемки Товара Покупателем в течение 15 (пятнадцати) банковских дней, на основании выставленного Поставщиком счета, подписанных сторонами ТОРГ-12 или УПД и счет-фактуры.