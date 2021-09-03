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МИ №21VP2066 - Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства объекта капитального строительства «Жилой комплекс с подземным гаражом, объектами социально-бытового назначения, школой, ДОУ», расположенного по адресу: г. Москва, ул. 3-я Черепковская, вл. 15/А для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)