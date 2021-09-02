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    Главная / Торги / Закупка электромонтажных изделий

    Закупка электромонтажных изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 17:0002.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003073Дата и время окончания срока приема заявок Закупка электромонтажных изделий (№ 1604)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП003073

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка электромонтажных изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    26.08.2021 14:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 1 _Форма Спецификации.docx

    Договор_Поставки.docx

    Приложение перечень_4.xlsx

    Приложение 3_Соглашение об ЭДО.docx

    Приложение 2_Антикоррупционная оговорка.docx

    Форма_ТКП__АП003073__14поз.xlsx

    АП003073_от_18.09.2021.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 926 140-24-99

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    m.maksimova@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Максимова Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка электромонтажных изделий (№ 1604)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 17:00 GMT +302.09.2021 17:0002.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003073Дата и время окончания срока приема заявок Закупка электромонтажных изделий (№ 1604)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    18.09.2021 11:3018.09.2021 11:3018.09.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003073Подведение итогов не позднее Закупка электромонтажных изделий (№ 1604)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.09.202118.09.2021 11:3018.09.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003073Подведение итогов не позднее Закупка электромонтажных изделий (№ 1604)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка электромонтажных изделий (№ 1604)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. МоскваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    27.33.13.130

    Арматура кабельная

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1036177/name/61459ed34b18e2.65382235

    18.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок силовых розеток 19", 220 В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "DIN-рейка перфорированная 35х7.5 мм, L=2 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Шина заземления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Клемма 3-х проводная 16 мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 5"

    "Клемма 3-х проводная 2,5 мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 6"

    "Блок силовых розеток 19", 220 В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Кабель питания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Кабель витая-пара 4х2х0,5 мм кат.5е UTP"

    Кол-во: 17230

    "Позиция 9"

    "Провод медный"

    Кол-во: 25

    "Позиция 10"

    "Наконечник медный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Розетка одноместная , категории 5е, RJ-45"

    Кол-во: 185

    "Позиция 12"

    "Разъем категории 5е RJ-45"

    Кол-во: 185

    "Позиция 13"

    "Лоток перфорированный 50х200х3000-1.2 HDZ"

    Кол-во: 898

    "Позиция 14"

    "Кабель-канал 100х40"

    Кол-во: 6000

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