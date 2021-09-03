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Номер извещения
32110589309
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
КО №690/КО - Ремонт коммерческих узлов учета природного газа на котельных ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Иваново»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
26.08.2021 14:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 516
Факс
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Адрес электронной почты
ehohlova@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хохлова Екатерина Александровна
Место рассмотрения предложений
-
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КО №690/КО - Ремонт коммерческих узлов учета природного газа на котельных ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Иваново»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.10.202106.10.2021 23:5906.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589309Подведение итогов не позднее КО №690/КО - Ремонт коммерческих узлов учета природного газа на котельных ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Иваново»-
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КО №690/КО - Ремонт коммерческих узлов учета природного газа на котельных ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Иваново»
Начальная цена
1 186 616,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ИВАНОВО
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ИВАНОВО
Адрес местонахождения
153025, Российская Федерация, Ивановская область, Иваново, Тимирязева, 1
43.99.90.190
43.99
Документация лота
Кол-во: 1
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