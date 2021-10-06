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    Главная / Торги / Капитальный ремонт следующих помещений в здании АБК (инв. №60333) сталеплавильного цеха №8 (левое крыло) и здании мастерской сталеплавильного цеха (инв. №60306): - ремонт входной группы (аварийный выход с торца здания) на 2-ом этаже АБК; - ремонт помещения (кабинет УТК) на 2-ом этаже в АБК; - ремонт помещений (кабинеты технологической группы) на 3-ем этаже в АБК; - ремонт холла на 3-ем этаже в АБК; - ремонт санузла (общей площадью 8 кв.м.) в здании мастерской сталеплавильного цеха №8.

    Капитальный ремонт следующих помещений в здании АБК (инв. №60333) сталеплавильного цеха №8 (левое крыло) и здании мастерской сталеплавильного цеха (инв. №60306): - ремонт входной группы (аварийный выход с торца здания) на 2-ом этаже АБК; - ремонт помещения (кабинет УТК) на 2-ом этаже в АБК; - ремонт помещений (кабинеты технологической группы) на 3-ем этаже в АБК; - ремонт холла на 3-ем этаже в АБК; - ремонт санузла (общей площадью 8 кв.м.) в здании мастерской сталеплавильного цеха №8.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.10.2021 12:3006.10.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144486Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт следующих помещений в здании АБК (инв. №60333) сталеплавильного цеха №8 (левое крыло) и здании мастерской сталеплавильного цеха (инв. №60306): - ремонт входной группы (аварийный выход с торца здания) на 2-ом этаже АБК; - ремонт помещения (кабинет УТК) на 2-ом этаже в АБК; - ремонт помещений (кабинеты технологической группы) на 3-ем этаже в АБК; - ремонт холла на 3-ем этаже в АБК; - ремонт санузла (общей площадью 8 кв.м.) в здании мастерской сталеплавильного цеха №8.КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144486

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Капитальный ремонт следующих помещений в здании АБК (инв. №60333) сталеплавильного цеха №8 (левое крыло) и здании мастерской сталеплавильного цеха (инв. №60306): - ремонт входной группы (аварийный выход с торца здания) на 2-ом этаже АБК; - ремонт помещения (кабинет УТК) на 2-ом этаже в АБК; - ремонт помещений (кабинеты технологической группы) на 3-ем этаже в АБК; - ремонт холла на 3-ем этаже в АБК; - ремонт санузла (общей площадью 8 кв.м.) в здании мастерской сталеплавильного цеха №8.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.08.2021 15:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Оценка_уровня_требований_безопасности_производства.doc

    протокол ценообразования для обязательной разработки локальной сметы в составе ТКП

    типовой договор

    Пакет_документов_на_конкурс.doc

    ТЗ_на_кап_рем_пом_ц8_АКБ_и_в_здании_мастерской.pdf

    Выдержка_из_Протокола__74_от_12.10.2021_вопрос_4.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7102

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Igor.Fedorov2@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Федоров Игорь Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Капитальный ремонт следующих помещений в здании АБК (инв. №60333) сталеплавильного цеха №8 (левое крыло) и здании мастерской сталеплавильного цеха (инв. №60306): - ремонт входной группы (аварийный выход с торца здания) на 2-ом этаже АБК; - ремонт помещения (кабинет УТК) на 2-ом этаже в АБК; - ремонт помещений (кабинеты технологической группы) на 3-ем этаже в АБК; - ремонт холла на 3-ем этаже в АБК; - ремонт санузла (общей площадью 8 кв.м.) в здании мастерской сталеплавильного цеха №8.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.10.2021 12:30 GMT +306.10.2021 12:3006.10.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144486Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт следующих помещений в здании АБК (инв. №60333) сталеплавильного цеха №8 (левое крыло) и здании мастерской сталеплавильного цеха (инв. №60306): - ремонт входной группы (аварийный выход с торца здания) на 2-ом этаже АБК; - ремонт помещения (кабинет УТК) на 2-ом этаже в АБК; - ремонт помещений (кабинеты технологической группы) на 3-ем этаже в АБК; - ремонт холла на 3-ем этаже в АБК; - ремонт санузла (общей площадью 8 кв.м.) в здании мастерской сталеплавильного цеха №8.Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    06.10.2021 12:3006.10.2021 12:3006.10.2021 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144486Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт следующих помещений в здании АБК (инв. №60333) сталеплавильного цеха №8 (левое крыло) и здании мастерской сталеплавильного цеха (инв. №60306): - ремонт входной группы (аварийный выход с торца здания) на 2-ом этаже АБК; - ремонт помещения (кабинет УТК) на 2-ом этаже в АБК; - ремонт помещений (кабинеты технологической группы) на 3-ем этаже в АБК; - ремонт холла на 3-ем этаже в АБК; - ремонт санузла (общей площадью 8 кв.м.) в здании мастерской сталеплавильного цеха №8.Колпино

    Подведение итогов не позднее

    29.11.2021 15:3029.11.2021 15:3029.11.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144486Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт следующих помещений в здании АБК (инв. №60333) сталеплавильного цеха №8 (левое крыло) и здании мастерской сталеплавильного цеха (инв. №60306): - ремонт входной группы (аварийный выход с торца здания) на 2-ом этаже АБК; - ремонт помещения (кабинет УТК) на 2-ом этаже в АБК; - ремонт помещений (кабинеты технологической группы) на 3-ем этаже в АБК; - ремонт холла на 3-ем этаже в АБК; - ремонт санузла (общей площадью 8 кв.м.) в здании мастерской сталеплавильного цеха №8.Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.11.202129.11.2021 15:3029.11.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144486Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт следующих помещений в здании АБК (инв. №60333) сталеплавильного цеха №8 (левое крыло) и здании мастерской сталеплавильного цеха (инв. №60306): - ремонт входной группы (аварийный выход с торца здания) на 2-ом этаже АБК; - ремонт помещения (кабинет УТК) на 2-ом этаже в АБК; - ремонт помещений (кабинеты технологической группы) на 3-ем этаже в АБК; - ремонт холла на 3-ем этаже в АБК; - ремонт санузла (общей площадью 8 кв.м.) в здании мастерской сталеплавильного цеха №8.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Капитальный ремонт следующих помещений в здании АБК (инв. №60333) сталеплавильного цеха №8 (левое крыло) и здании мастерской сталеплавильного цеха (инв. №60306): - ремонт входной группы (аварийный выход с торца здания) на 2-ом этаже АБК; - ремонт помещения (кабинет УТК) на 2-ом этаже в АБК; - ремонт помещений (кабинеты технологической группы) на 3-ем этаже в АБК; - ремонт холла на 3-ем этаже в АБК; - ремонт санузла (общей площадью 8 кв.м.) в здании мастерской сталеплавильного цеха №8.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной процедуры

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной процедурыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты - по факту выполнения работ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    43.39.19.190

    Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1072508/name/6180f6064c1199.42593152

    02.11.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Капитальный ремонт следующих помещений в здании АБК (инв. №60333) сталеплавильного цеха №8 (левое крыло) и здании мастерской сталеплавильного цеха (инв. №60306): - ремонт входной группы (аварийный выход с торца здания) на 2-ом этаже АБК; - ремонт помещения (кабинет УТК) на 2-ом этаже в АБК; - ремонт помещений (кабинеты технологической группы) на 3-ем этаже в АБК; - ремонт холла на 3-ем этаже в АБК; - ремонт санузла (общей площадью 8 кв.м.) в здании мастерской сталеплавильного цеха №8."

    Кол-во:

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