Капитальный ремонт следующих помещений в здании АБК (инв. №60333) сталеплавильного цеха №8 (левое крыло) и здании мастерской сталеплавильного цеха (инв. №60306): - ремонт входной группы (аварийный выход с торца здания) на 2-ом этаже АБК; - ремонт помещения (кабинет УТК) на 2-ом этаже в АБК; - ремонт помещений (кабинеты технологической группы) на 3-ем этаже в АБК; - ремонт холла на 3-ем этаже в АБК; - ремонт санузла (общей площадью 8 кв.м.) в здании мастерской сталеплавильного цеха №8.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП144486 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Капитальный ремонт следующих помещений в здании АБК (инв. №60333) сталеплавильного цеха №8 (левое крыло) и здании мастерской сталеплавильного цеха (инв. №60306): - ремонт входной группы (аварийный выход с торца здания) на 2-ом этаже АБК; - ремонт помещения (кабинет УТК) на 2-ом этаже в АБК; - ремонт помещений (кабинеты технологической группы) на 3-ем этаже в АБК; - ремонт холла на 3-ем этаже в АБК; - ремонт санузла (общей площадью 8 кв.м.) в здании мастерской сталеплавильного цеха №8. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь

Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь Юридический адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н Почтовый адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н Контактный телефон +7 812 322-84-38 доб. 7102 Факс +7 812 322-80-07 Адрес электронной почты Igor.Fedorov2@omzglobal.com Ф.И.О. контактного лица Федоров Игорь Николаевич Место рассмотрения предложений Колпино Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru