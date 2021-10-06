www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП144486
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Капитальный ремонт следующих помещений в здании АБК (инв. №60333) сталеплавильного цеха №8 (левое крыло) и здании мастерской сталеплавильного цеха (инв. №60306): - ремонт входной группы (аварийный выход с торца здания) на 2-ом этаже АБК; - ремонт помещения (кабинет УТК) на 2-ом этаже в АБК; - ремонт помещений (кабинеты технологической группы) на 3-ем этаже в АБК; - ремонт холла на 3-ем этаже в АБК; - ремонт санузла (общей площадью 8 кв.м.) в здании мастерской сталеплавильного цеха №8.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.08.2021 15:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 7102
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Igor.Fedorov2@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Федоров Игорь Николаевич
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Капитальный ремонт следующих помещений в здании АБК (инв. №60333) сталеплавильного цеха №8 (левое крыло) и здании мастерской сталеплавильного цеха (инв. №60306): - ремонт входной группы (аварийный выход с торца здания) на 2-ом этаже АБК; - ремонт помещения (кабинет УТК) на 2-ом этаже в АБК; - ремонт помещений (кабинеты технологической группы) на 3-ем этаже в АБК; - ремонт холла на 3-ем этаже в АБК; - ремонт санузла (общей площадью 8 кв.м.) в здании мастерской сталеплавильного цеха №8.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.10.2021 12:30 GMT +306.10.2021 12:3006.10.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144486Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт следующих помещений в здании АБК (инв. №60333) сталеплавильного цеха №8 (левое крыло) и здании мастерской сталеплавильного цеха (инв. №60306): - ремонт входной группы (аварийный выход с торца здания) на 2-ом этаже АБК; - ремонт помещения (кабинет УТК) на 2-ом этаже в АБК; - ремонт помещений (кабинеты технологической группы) на 3-ем этаже в АБК; - ремонт холла на 3-ем этаже в АБК; - ремонт санузла (общей площадью 8 кв.м.) в здании мастерской сталеплавильного цеха №8.Колпино
Дата и время вскрытия заявок
06.10.2021 12:3006.10.2021 12:3006.10.2021 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144486Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт следующих помещений в здании АБК (инв. №60333) сталеплавильного цеха №8 (левое крыло) и здании мастерской сталеплавильного цеха (инв. №60306): - ремонт входной группы (аварийный выход с торца здания) на 2-ом этаже АБК; - ремонт помещения (кабинет УТК) на 2-ом этаже в АБК; - ремонт помещений (кабинеты технологической группы) на 3-ем этаже в АБК; - ремонт холла на 3-ем этаже в АБК; - ремонт санузла (общей площадью 8 кв.м.) в здании мастерской сталеплавильного цеха №8.Колпино
Подведение итогов не позднее
29.11.2021 15:3029.11.2021 15:3029.11.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144486Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт следующих помещений в здании АБК (инв. №60333) сталеплавильного цеха №8 (левое крыло) и здании мастерской сталеплавильного цеха (инв. №60306): - ремонт входной группы (аварийный выход с торца здания) на 2-ом этаже АБК; - ремонт помещения (кабинет УТК) на 2-ом этаже в АБК; - ремонт помещений (кабинеты технологической группы) на 3-ем этаже в АБК; - ремонт холла на 3-ем этаже в АБК; - ремонт санузла (общей площадью 8 кв.м.) в здании мастерской сталеплавильного цеха №8.Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.11.202129.11.2021 15:3029.11.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144486Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт следующих помещений в здании АБК (инв. №60333) сталеплавильного цеха №8 (левое крыло) и здании мастерской сталеплавильного цеха (инв. №60306): - ремонт входной группы (аварийный выход с торца здания) на 2-ом этаже АБК; - ремонт помещения (кабинет УТК) на 2-ом этаже в АБК; - ремонт помещений (кабинеты технологической группы) на 3-ем этаже в АБК; - ремонт холла на 3-ем этаже в АБК; - ремонт санузла (общей площадью 8 кв.м.) в здании мастерской сталеплавильного цеха №8.Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт следующих помещений в здании АБК (инв. №60333) сталеплавильного цеха №8 (левое крыло) и здании мастерской сталеплавильного цеха (инв. №60306): - ремонт входной группы (аварийный выход с торца здания) на 2-ом этаже АБК; - ремонт помещения (кабинет УТК) на 2-ом этаже в АБК; - ремонт помещений (кабинеты технологической группы) на 3-ем этаже в АБК; - ремонт холла на 3-ем этаже в АБК; - ремонт санузла (общей площадью 8 кв.м.) в здании мастерской сталеплавильного цеха №8.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной процедуры
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной процедурыРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
43.39.19.190
Документация лота
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.