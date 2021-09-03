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Номер извещения
32110589296
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-941 руб. 3 (инв. №000013506)» (ДТП 21-318 от 22.06.2021 г. заявитель Силиверстова Нина Никитовна); Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от ТП-770 щит 2, руб. 12 (инв. №000010399)» (ДТП 21-368 от 15.07.2021 г. заявитель Черкасов Александр Анатольевич); «Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП-916 руб. 8» (ДТП 21-389 от 26.07.2021 г. заявитель Суин Владимир Владимирович)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
26.08.2021 14:43
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93
Почтовый адрес
430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93
Контактный телефон
+7 8342 35-77-87
Факс
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Адрес электронной почты
oziletp@tfwatt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Маслова Елена Олеговна
Место рассмотрения предложений
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Осипенко, 93
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Работы по: «Реконструкции ВЛИ-0,4 кВ от ТП-941 руб. 3 (инв. №000013506)» (ДТП 21-318 от 22.06.2021 г. заявитель Силиверстова Нина Никитовна); «Реконструкции ВЛИ-0,4кВ от ТП-770 щит 2, руб.12 (инв. №000010399)» (ДТП 21-368 от 15.07.2021 г. заявитель Черкасов Александр Анатольевич); «Реконструкции ВЛИ-0,4 кВ от ТП-916 руб. №8» (ДТП 21-389 от 26.07.2021 г. заявитель Суин Владимир Владимирович)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.09.202107.09.2021 15:3007.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589296Подведение итогов не позднее Работы по: «Реконструкции ВЛИ-0,4 кВ от ТП-941 руб. 3 (инв. №000013506)» (ДТП 21-318 от 22.06.2021 г. заявитель Силиверстова Нина Никитовна); «Реконструкции ВЛИ-0,4кВ от ТП-770 щит 2, руб.12 (инв. №000010399)» (ДТП 21-368 от 15.07.2021 г. заявитель Черкасов Александр Анатольевич); «Реконструкции ВЛИ-0,4 кВ от ТП-916 руб. №8» (ДТП 21-389 от 26.07.2021 г. заявитель Суин Владимир Владимирович)Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Осипенко, 93
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по: «Реконструкции ВЛИ-0,4 кВ от ТП-941 руб. 3 (инв. №000013506)» (ДТП 21-318 от 22.06.2021 г. заявитель Силиверстова Нина Никитовна); «Реконструкции ВЛИ-0,4кВ от ТП-770 щит 2, руб.12 (инв. №000010399)» (ДТП 21-368 от 15.07.2021 г. заявитель Черкасов Александр Анатольевич); «Реконструкции ВЛИ-0,4 кВ от ТП-916 руб. №8» (ДТП 21-389 от 26.07.2021 г. заявитель Суин Владимир Владимирович)
Начальная цена
228 105,14
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 условная единица
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РМ, г. Саранск, с/т «Консервщик»; РМ, г. Саранск, в районе Кирзавода гаражный кооператив «Березка», бокс гаража №14; РМ, г.о. Саранск, п. ПушкиноРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТФ ВАТТ
Все закупки и тендеры АО ТФ ВАТТ
Адрес местонахождения
430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93
42.22.22
42.22.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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