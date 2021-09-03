Лот 1

Работы по: «Реконструкции ВЛИ-0,4 кВ от ТП-941 руб. 3 (инв. №000013506)» (ДТП 21-318 от 22.06.2021 г. заявитель Силиверстова Нина Никитовна); «Реконструкции ВЛИ-0,4кВ от ТП-770 щит 2, руб.12 (инв. №000010399)» (ДТП 21-368 от 15.07.2021 г. заявитель Черкасов Александр Анатольевич); «Реконструкции ВЛИ-0,4 кВ от ТП-916 руб. №8» (ДТП 21-389 от 26.07.2021 г. заявитель Суин Владимир Владимирович)