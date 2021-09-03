Лот 1

МИ №22P10356 - Оказание услуг по грузовым перевозкам автотранспортом и выделению специальных машин и механизмов для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)