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    Главная / Торги / Ремонт коттеджа 12/4 СОКОЛ филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха «Завидово»

    Ремонт коттеджа 12/4 СОКОЛ филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха «Завидово»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 11:0003.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110590486Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт коттеджа 12/4 СОКОЛ филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха «Завидово»г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110590486

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    453/ЗАВ-21

    Наименование закупки

    Ремонт коттеджа 12/4 СОКОЛ филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха «Завидово»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    26.08.2021 18:17

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    протокол__456_3_2021_ЗАВ_от_09.09.2021.pdf

    1.Документация_453_ЗАВ__СМСП.doc

    2.ТЗ_ремонт_коттеджа_типа_сокол.doc

    3.Смета.xlsx

    4.Проект_договора.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Юридический адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Почтовый адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Контактный телефон

    +7 495 695-21-18

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@updk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Любимов Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт коттеджа 12/4 СОКОЛ филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха «Завидово»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202109.09.2021 10:3009.09.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110590486Подведение итогов не позднее Ремонт коттеджа 12/4 СОКОЛ филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха «Завидово»г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт коттеджа 12/4 СОКОЛ филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха «Завидово»

    Начальная цена

    4 970 900,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    99 418,01 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Адрес местонахождения

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Классификатор ОКПД2

    43.34

    Работы малярные и стекольные

    Классификатор ОКВЭД2

    43.34

    Производство малярных и стекольных работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029266/name/613a08a5be9b25.77208621

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт коттеджа 12/4 СОКОЛ филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха «Завидово»"

    Кол-во: 1.00

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