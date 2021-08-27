Победитель определяется как участник предложивший наибольшую цену по Лоту

Требования, предъявляемые к Участнику

Участником должны быть предоставлены документы согласно Приложению №1 к Инструкции по проведению торгов, Участник должен соответствовать требованиям Приложения №2 к Инструкции по проведению торгов