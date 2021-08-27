Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Нефть сырая

    Нефть сырая

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 10:1027.08.2021 10:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144501Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нефти сырой 500 метрических тонн: - самовывозом базис поставки ПНН "Тарлыковский" - ж.д. транспортом базис поставки ст. Покровск-Приволжский (625605) Приволжской железной дороги до станции Албаши : Стоимость доставки с ПНН "Тарлыковский" через Покровск-Приволжский до станции Албаши 3670 руб /тн с НДССаратовПечать
    Поделиться
    Лот 1
    Лот 2
    Лот 3
    Лот 4
    Лот 5
    Лот 6
    Лот 7
    Лот 8
    Лот 9
    Лот 10
    Лот 11
    Лот 12
    Лот 13
    Лот 14
    Лот 15
    Лот 16
    Лот 17
    Лот 18
    Лот 19
    Лот 20
    Лот 21
    Лот 22

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Нефть сырая

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ПНН "Тарлыковский"

    Номер извещения

    ГП144501

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Предмет договора

    Поставка нефти сырой 500 метрических тонн: - самовывозом базис поставки ПНН "Тарлыковский" - ж.д. транспортом базис поставки ст. Покровск-Приволжский (625605) Приволжской железной дороги до станции Албаши : Стоимость доставки с ПНН "Тарлыковский" через Покровск-Приволжский до станции Албаши 3670 руб /тн с НДС

    Начальная цена

    17900000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    26-08-2021 15:32 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.08.2021 12:00

    Дата и время проведения

    27.08.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Инструкция_по_проведению_торгов_на_ЭТП_ГПБ.pdf

    Паспорт_август.pdf

    ГП144501_second_parts_protocol_1.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_2.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_3.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_4.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_5.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_6.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_7.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_8.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_9.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_10.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_11.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_12.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_13.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_14.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_15.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_16.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_17.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_18.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_19.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_20.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_21.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_22.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Нефть сырая Массовая доля серы 0,75 % Массовая доля концентрации хлористых солей до 100 мг/куб.дм Массовая доля сероводорода до 120 ppm

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Распределение объема нефти к поставке в сентябре 2021 года

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Юридический адрес

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Контактный телефон

    +7 927 153-89-03

    Адрес электронной почты

    V.Grebennik@lukbeloil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гребенник Владимир Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Зотов Алексей Николаевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    lbo-saratov@yandex.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 8452 54-83-53

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Победитель определяется как участник предложивший наибольшую цену по Лоту

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Участником должны быть предоставлены документы согласно Приложению №1 к Инструкции по проведению торгов, Участник должен соответствовать требованиям Приложения №2 к Инструкции по проведению торгов

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    При приеме на пункте выгрузки

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Нефть сырая

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ПНН "Тарлыковский"

    Номер извещения

    ГП144501

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Предмет договора

    Поставка нефти сырой 500 метрических тонн: - самовывозом базис поставки ПНН "Тарлыковский" - ж.д. транспортом базис поставки ст. Покровск-Приволжский (625605) Приволжской железной дороги до станции Албаши : Стоимость доставки с ПНН "Тарлыковский" через Покровск-Приволжский до станции Албаши 3670 руб /тн с НДС

    Начальная цена

    17900000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    26-08-2021 15:32 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.08.2021 12:00

    Дата и время проведения

    27.08.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Инструкция_по_проведению_торгов_на_ЭТП_ГПБ.pdf

    Паспорт_август.pdf

    ГП144501_second_parts_protocol_1.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_2.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_3.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_4.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_5.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_6.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_7.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_8.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_9.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_10.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_11.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_12.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_13.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_14.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_15.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_16.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_17.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_18.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_19.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_20.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_21.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_22.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Нефть сырая Массовая доля серы 0,75 % Массовая доля концентрации хлористых солей до 100 мг/куб.дм Массовая доля сероводорода до 120 ppm

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Распределение объема нефти к поставке в сентябре 2021 года

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Юридический адрес

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Контактный телефон

    +7 927 153-89-03

    Адрес электронной почты

    V.Grebennik@lukbeloil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гребенник Владимир Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Зотов Алексей Николаевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    lbo-saratov@yandex.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 8452 54-83-53

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Победитель определяется как участник предложивший наибольшую цену по Лоту

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Участником должны быть предоставлены документы согласно Приложению №1 к Инструкции по проведению торгов, Участник должен соответствовать требованиям Приложения №2 к Инструкции по проведению торгов

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    При приеме на пункте выгрузки

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Нефть сырая

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ПНН "Тарлыковский"

    Номер извещения

    ГП144501

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Предмет договора

    Поставка нефти сырой 500 метрических тонн: - самовывозом базис поставки ПНН "Тарлыковский" - ж.д. транспортом базис поставки ст. Покровск-Приволжский (625605) Приволжской железной дороги до станции Албаши : Стоимость доставки с ПНН "Тарлыковский" через Покровск-Приволжский до станции Албаши 3670 руб /тн с НДС

    Начальная цена

    17900000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    26-08-2021 15:32 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.08.2021 12:00

    Дата и время проведения

    27.08.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Инструкция_по_проведению_торгов_на_ЭТП_ГПБ.pdf

    Паспорт_август.pdf

    ГП144501_second_parts_protocol_1.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_2.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_3.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_4.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_5.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_6.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_7.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_8.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_9.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_10.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_11.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_12.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_13.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_14.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_15.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_16.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_17.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_18.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_19.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_20.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_21.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_22.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Нефть сырая Массовая доля серы 0,75 % Массовая доля концентрации хлористых солей до 100 мг/куб.дм Массовая доля сероводорода до 120 ppm

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Распределение объема нефти к поставке в сентябре 2021 года

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Юридический адрес

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Контактный телефон

    +7 927 153-89-03

    Адрес электронной почты

    V.Grebennik@lukbeloil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гребенник Владимир Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Зотов Алексей Николаевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    lbo-saratov@yandex.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 8452 54-83-53

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Победитель определяется как участник предложивший наибольшую цену по Лоту

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Участником должны быть предоставлены документы согласно Приложению №1 к Инструкции по проведению торгов, Участник должен соответствовать требованиям Приложения №2 к Инструкции по проведению торгов

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    При приеме на пункте выгрузки

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Нефть сырая

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ПНН "Тарлыковский"

    Номер извещения

    ГП144501

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Предмет договора

    Поставка нефти сырой 500 метрических тонн: - самовывозом базис поставки ПНН "Тарлыковский" - ж.д. транспортом базис поставки ст. Покровск-Приволжский (625605) Приволжской железной дороги до станции Албаши : Стоимость доставки с ПНН "Тарлыковский" через Покровск-Приволжский до станции Албаши 3670 руб /тн с НДС

    Начальная цена

    17900000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    26-08-2021 15:32 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.08.2021 12:00

    Дата и время проведения

    27.08.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Инструкция_по_проведению_торгов_на_ЭТП_ГПБ.pdf

    Паспорт_август.pdf

    ГП144501_second_parts_protocol_1.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_2.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_3.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_4.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_5.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_6.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_7.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_8.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_9.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_10.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_11.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_12.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_13.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_14.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_15.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_16.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_17.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_18.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_19.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_20.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_21.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_22.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Нефть сырая Массовая доля серы 0,75 % Массовая доля концентрации хлористых солей до 100 мг/куб.дм Массовая доля сероводорода до 120 ppm

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Распределение объема нефти к поставке в сентябре 2021 года

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Юридический адрес

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Контактный телефон

    +7 927 153-89-03

    Адрес электронной почты

    V.Grebennik@lukbeloil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гребенник Владимир Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Зотов Алексей Николаевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    lbo-saratov@yandex.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 8452 54-83-53

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Победитель определяется как участник предложивший наибольшую цену по Лоту

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Участником должны быть предоставлены документы согласно Приложению №1 к Инструкции по проведению торгов, Участник должен соответствовать требованиям Приложения №2 к Инструкции по проведению торгов

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    при приеме на пункте выгрузки

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Нефть сырая

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ПНН "Тарлыковский"

    Номер извещения

    ГП144501

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Предмет договора

    Поставка нефти сырой 500 метрических тонн: - самовывозом базис поставки ПНН "Тарлыковский" - ж.д. транспортом базис поставки ст. Покровск-Приволжский (625605) Приволжской железной дороги до станции Албаши : Стоимость доставки с ПНН "Тарлыковский" через Покровск-Приволжский до станции Албаши 3670 руб /тн с НДС

    Начальная цена

    17900000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    26-08-2021 15:32 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.08.2021 12:00

    Дата и время проведения

    27.08.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Инструкция_по_проведению_торгов_на_ЭТП_ГПБ.pdf

    Паспорт_август.pdf

    ГП144501_second_parts_protocol_1.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_2.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_3.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_4.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_5.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_6.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_7.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_8.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_9.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_10.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_11.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_12.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_13.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_14.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_15.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_16.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_17.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_18.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_19.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_20.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_21.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_22.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Нефть сырая Массовая доля серы 0,75 % Массовая доля концентрации хлористых солей до 100 мг/куб.дм Массовая доля сероводорода до 120 ppm

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Распределение объема нефти к поставке в сентябре 2021 года

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Юридический адрес

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Контактный телефон

    +7 927 153-89-03

    Адрес электронной почты

    V.Grebennik@lukbeloil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гребенник Владимир Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Зотов Алексей Николаевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    lbo-saratov@yandex.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 8452 54-83-53

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Победитель определяется как участник предложивший наибольшую цену по Лоту

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Участником должны быть предоставлены документы согласно Приложению №1 к Инструкции по проведению торгов, Участник должен соответствовать требованиям Приложения №2 к Инструкции по проведению торгов

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    при приеме на пункте выгрузки

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Нефть сырая

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ПНН "Тарлыковский"

    Номер извещения

    ГП144501

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Предмет договора

    Поставка нефти сырой 500 метрических тонн: - самовывозом базис поставки ПНН "Тарлыковский" - ж.д. транспортом базис поставки ст. Покровск-Приволжский (625605) Приволжской железной дороги до станции Албаши : Стоимость доставки с ПНН "Тарлыковский" через Покровск-Приволжский до станции Албаши 3670 руб /тн с НДС

    Начальная цена

    17900000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    26-08-2021 15:32 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.08.2021 12:00

    Дата и время проведения

    27.08.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Инструкция_по_проведению_торгов_на_ЭТП_ГПБ.pdf

    Паспорт_август.pdf

    ГП144501_second_parts_protocol_1.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_2.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_3.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_4.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_5.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_6.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_7.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_8.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_9.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_10.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_11.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_12.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_13.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_14.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_15.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_16.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_17.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_18.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_19.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_20.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_21.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_22.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Нефть сырая Массовая доля серы 0,75 % Массовая доля концентрации хлористых солей до 100 мг/куб.дм Массовая доля сероводорода до 120 ppm

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Распределение объема нефти к поставке в сентябре 2021 года

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Юридический адрес

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Контактный телефон

    +7 927 153-89-03

    Адрес электронной почты

    V.Grebennik@lukbeloil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гребенник Владимир Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Зотов Алексей Николаевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    lbo-saratov@yandex.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 8452 54-83-53

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Победитель определяется как участник предложивший наибольшую цену по Лоту

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Участником должны быть предоставлены документы согласно Приложению №1 к Инструкции по проведению торгов, Участник должен соответствовать требованиям Приложения №2 к Инструкции по проведению торгов

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    При приеме на пункте выгрузки

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Нефть сырая

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ПНН "Тарлыковский"

    Номер извещения

    ГП144501

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Предмет договора

    Поставка нефти сырой 500 метрических тонн: - самовывозом базис поставки ПНН "Тарлыковский" - ж.д. транспортом базис поставки ст. Покровск-Приволжский (625605) Приволжской железной дороги до станции Албаши : Стоимость доставки с ПНН "Тарлыковский" через Покровск-Приволжский до станции Албаши 3670 руб /тн с НДС

    Начальная цена

    17900000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    26-08-2021 15:32 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.08.2021 12:00

    Дата и время проведения

    27.08.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Инструкция_по_проведению_торгов_на_ЭТП_ГПБ.pdf

    Паспорт_август.pdf

    ГП144501_second_parts_protocol_1.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_2.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_3.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_4.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_5.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_6.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_7.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_8.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_9.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_10.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_11.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_12.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_13.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_14.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_15.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_16.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_17.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_18.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_19.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_20.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_21.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_22.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Нефть сырая Массовая доля серы 0,75 % Массовая доля концентрации хлористых солей до 100 мг/куб.дм Массовая доля сероводорода до 120 ppm

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Распределение объема нефти к поставке в сентябре 2021 года

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Юридический адрес

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Контактный телефон

    +7 927 153-89-03

    Адрес электронной почты

    V.Grebennik@lukbeloil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гребенник Владимир Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Зотов Алексей Николаевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    lbo-saratov@yandex.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 8452 54-83-53

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Победитель определяется как участник предложивший наибольшую цену по Лоту

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Участником должны быть предоставлены документы согласно Приложению №1 к Инструкции по проведению торгов, Участник должен соответствовать требованиям Приложения №2 к Инструкции по проведению торгов

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    При приеме на пункте выгрузки

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Нефть сырая

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ПНН "Тарлыковский"

    Номер извещения

    ГП144501

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Предмет договора

    Поставка нефти сырой 500 метрических тонн: - самовывозом базис поставки ПНН "Тарлыковский" - ж.д. транспортом базис поставки ст. Покровск-Приволжский (625605) Приволжской железной дороги до станции Албаши : Стоимость доставки с ПНН "Тарлыковский" через Покровск-Приволжский до станции Албаши 3670 руб /тн с НДС

    Начальная цена

    17900000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    26-08-2021 15:32 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.08.2021 12:00

    Дата и время проведения

    27.08.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Инструкция_по_проведению_торгов_на_ЭТП_ГПБ.pdf

    Паспорт_август.pdf

    ГП144501_second_parts_protocol_1.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_2.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_3.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_4.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_5.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_6.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_7.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_8.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_9.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_10.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_11.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_12.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_13.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_14.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_15.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_16.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_17.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_18.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_19.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_20.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_21.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_22.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Нефть сырая Массовая доля серы 0,75 % Массовая доля концентрации хлористых солей до 100 мг/куб.дм Массовая доля сероводорода до 120 ppm

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Распределение объема нефти к поставке в сентябре 2021 года

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Юридический адрес

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Контактный телефон

    +7 927 153-89-03

    Адрес электронной почты

    V.Grebennik@lukbeloil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гребенник Владимир Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Зотов Алексей Николаевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    lbo-saratov@yandex.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 8452 54-83-53

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Победитель определяется как участник предложивший наибольшую цену по Лоту

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Участником должны быть предоставлены документы согласно Приложению №1 к Инструкции по проведению торгов, Участник должен соответствовать требованиям Приложения №2 к Инструкции по проведению торгов

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    При приеме на пункте выгрузки

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Нефть сырая

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ПНН "Тарлыковский"

    Номер извещения

    ГП144501

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Предмет договора

    Поставка нефти сырой 500 метрических тонн: - самовывозом базис поставки ПНН "Тарлыковский" - ж.д. транспортом базис поставки ст. Покровск-Приволжский (625605) Приволжской железной дороги до станции Албаши : Стоимость доставки с ПНН "Тарлыковский" через Покровск-Приволжский до станции Албаши 3670 руб /тн с НДС

    Начальная цена

    17900000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    26-08-2021 15:32 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.08.2021 12:00

    Дата и время проведения

    27.08.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Инструкция_по_проведению_торгов_на_ЭТП_ГПБ.pdf

    Паспорт_август.pdf

    ГП144501_second_parts_protocol_1.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_2.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_3.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_4.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_5.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_6.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_7.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_8.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_9.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_10.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_11.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_12.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_13.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_14.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_15.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_16.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_17.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_18.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_19.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_20.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_21.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_22.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Нефть сырая Массовая доля серы 0,75 % Массовая доля концентрации хлористых солей до 100 мг/куб.дм Массовая доля сероводорода до 120 ppm

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Распределение объема нефти к поставке в сентябре 2021 года

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Юридический адрес

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Контактный телефон

    +7 927 153-89-03

    Адрес электронной почты

    V.Grebennik@lukbeloil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гребенник Владимир Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Зотов Алексей Николаевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    lbo-saratov@yandex.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 8452 54-83-53

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Победитель определяется как участник предложивший наибольшую цену по Лоту

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Участником должны быть предоставлены документы согласно Приложению №1 к Инструкции по проведению торгов, Участник должен соответствовать требованиям Приложения №2 к Инструкции по проведению торгов

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    При приеме на пункте выгрузки

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Нефть сырая

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ПНН "Тарлыковский"

    Номер извещения

    ГП144501

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Предмет договора

    Поставка нефти сырой 500 метрических тонн: - самовывозом базис поставки ПНН "Тарлыковский" - ж.д. транспортом базис поставки ст. Покровск-Приволжский (625605) Приволжской железной дороги до станции Албаши : Стоимость доставки с ПНН "Тарлыковский" через Покровск-Приволжский до станции Албаши 3670 руб /тн с НДС

    Начальная цена

    17900000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    26-08-2021 15:32 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.08.2021 12:00

    Дата и время проведения

    27.08.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Инструкция_по_проведению_торгов_на_ЭТП_ГПБ.pdf

    Паспорт_август.pdf

    ГП144501_second_parts_protocol_1.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_2.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_3.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_4.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_5.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_6.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_7.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_8.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_9.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_10.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_11.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_12.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_13.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_14.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_15.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_16.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_17.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_18.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_19.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_20.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_21.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_22.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Нефть сырая Массовая доля серы 0,75 % Массовая доля концентрации хлористых солей до 100 мг/куб.дм Массовая доля сероводорода до 120 ppm

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Распределение объема нефти к поставке в сентябре 2021 года

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Юридический адрес

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Контактный телефон

    +7 927 153-89-03

    Адрес электронной почты

    V.Grebennik@lukbeloil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гребенник Владимир Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Зотов Алексей Николаевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    lbo-saratov@yandex.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 8452 54-83-53

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Победитель определяется как участник предложивший наибольшую цену по Лоту

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Участником должны быть предоставлены документы согласно Приложению №1 к Инструкции по проведению торгов, Участник должен соответствовать требованиям Приложения №2 к Инструкции по проведению торгов

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    При приеме на пункте выгрузки

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Нефть сырая

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ПНН "Тарлыковский"

    Номер извещения

    ГП144501

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Предмет договора

    Поставка нефти сырой 500 метрических тонн: - самовывозом базис поставки ПНН "Тарлыковский" - ж.д. транспортом базис поставки ст. Покровск-Приволжский (625605) Приволжской железной дороги до станции Албаши : Стоимость доставки с ПНН "Тарлыковский" через Покровск-Приволжский до станции Албаши 3670 руб /тн с НДС

    Начальная цена

    17900000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    26-08-2021 15:32 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.08.2021 12:00

    Дата и время проведения

    27.08.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Инструкция_по_проведению_торгов_на_ЭТП_ГПБ.pdf

    Паспорт_август.pdf

    ГП144501_second_parts_protocol_1.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_2.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_3.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_4.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_5.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_6.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_7.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_8.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_9.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_10.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_11.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_12.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_13.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_14.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_15.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_16.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_17.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_18.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_19.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_20.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_21.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_22.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Нефть сырая Массовая доля серы 0,75 % Массовая доля концентрации хлористых солей до 100 мг/куб.дм Массовая доля сероводорода до 120 ppm

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Распределение объема нефти к поставке в сентябре 2021 года

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Юридический адрес

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Контактный телефон

    +7 927 153-89-03

    Адрес электронной почты

    V.Grebennik@lukbeloil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гребенник Владимир Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Зотов Алексей Николаевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    lbo-saratov@yandex.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 8452 54-83-53

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Победитель определяется как участник предложивший наибольшую цену по Лоту

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Участником должны быть предоставлены документы согласно Приложению №1 к Инструкции по проведению торгов, Участник должен соответствовать требованиям Приложения №2 к Инструкции по проведению торгов

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    При приеме на пункте выгрузки

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Нефть сырая

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ПНН "Тарлыковский"

    Номер извещения

    ГП144501

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Предмет договора

    Поставка нефти сырой 500 метрических тонн: - самовывозом базис поставки ПНН "Тарлыковский" - ж.д. транспортом базис поставки ст. Покровск-Приволжский (625605) Приволжской железной дороги до станции Албаши : Стоимость доставки с ПНН "Тарлыковский" через Покровск-Приволжский до станции Албаши 3670 руб /тн с НДС

    Начальная цена

    17900000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    26-08-2021 15:32 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.08.2021 12:00

    Дата и время проведения

    27.08.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Инструкция_по_проведению_торгов_на_ЭТП_ГПБ.pdf

    Паспорт_август.pdf

    ГП144501_second_parts_protocol_1.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_2.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_3.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_4.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_5.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_6.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_7.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_8.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_9.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_10.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_11.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_12.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_13.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_14.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_15.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_16.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_17.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_18.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_19.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_20.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_21.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_22.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Нефть сырая Массовая доля серы 0,75 % Массовая доля концентрации хлористых солей до 100 мг/куб.дм Массовая доля сероводорода до 120 ppm

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Распределение объема нефти к поставке в сентябре 2021 года

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Юридический адрес

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Контактный телефон

    +7 927 153-89-03

    Адрес электронной почты

    V.Grebennik@lukbeloil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гребенник Владимир Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Зотов Алексей Николаевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    lbo-saratov@yandex.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 8452 54-83-53

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Победитель определяется как участник предложивший наибольшую цену по Лоту

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Участником должны быть предоставлены документы согласно Приложению №1 к Инструкции по проведению торгов, Участник должен соответствовать требованиям Приложения №2 к Инструкции по проведению торгов

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    При приеме на пункте выгрузки

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Нефть сырая

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ПНН "Тарлыковский"

    Номер извещения

    ГП144501

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Предмет договора

    Поставка нефти сырой 500 метрических тонн: - самовывозом базис поставки ПНН "Тарлыковский" - ж.д. транспортом базис поставки ст. Покровск-Приволжский (625605) Приволжской железной дороги до станции Албаши : Стоимость доставки с ПНН "Тарлыковский" через Покровск-Приволжский до станции Албаши 3670 руб /тн с НДС

    Начальная цена

    17900000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    26-08-2021 15:32 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.08.2021 12:00

    Дата и время проведения

    27.08.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Инструкция_по_проведению_торгов_на_ЭТП_ГПБ.pdf

    Паспорт_август.pdf

    ГП144501_second_parts_protocol_1.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_2.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_3.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_4.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_5.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_6.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_7.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_8.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_9.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_10.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_11.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_12.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_13.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_14.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_15.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_16.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_17.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_18.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_19.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_20.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_21.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_22.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Нефть сырая Массовая доля серы 0,75 % Массовая доля концентрации хлористых солей до 100 мг/куб.дм Массовая доля сероводорода до 120 ppm

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Распределение объема нефти к поставке в сентябре 2021 года

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Юридический адрес

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Контактный телефон

    +7 927 153-89-03

    Адрес электронной почты

    V.Grebennik@lukbeloil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гребенник Владимир Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Зотов Алексей Николаевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    lbo-saratov@yandex.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 8452 54-83-53

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Победитель определяется как участник предложивший наибольшую цену по Лоту

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Участником должны быть предоставлены документы согласно Приложению №1 к Инструкции по проведению торгов, Участник должен соответствовать требованиям Приложения №2 к Инструкции по проведению торгов

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    При приеме на пункте выгрузки

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Нефть сырая

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ПНН "Тарлыковский"

    Номер извещения

    ГП144501

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Предмет договора

    Поставка нефти сырой 500 метрических тонн: - самовывозом базис поставки ПНН "Тарлыковский" - ж.д. транспортом базис поставки ст. Покровск-Приволжский (625605) Приволжской железной дороги до станции Албаши : Стоимость доставки с ПНН "Тарлыковский" через Покровск-Приволжский до станции Албаши 3670 руб /тн с НДС

    Начальная цена

    17900000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    26-08-2021 15:32 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.08.2021 12:00

    Дата и время проведения

    27.08.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Инструкция_по_проведению_торгов_на_ЭТП_ГПБ.pdf

    Паспорт_август.pdf

    ГП144501_second_parts_protocol_1.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_2.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_3.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_4.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_5.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_6.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_7.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_8.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_9.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_10.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_11.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_12.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_13.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_14.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_15.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_16.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_17.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_18.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_19.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_20.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_21.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_22.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Нефть сырая Массовая доля серы 0,75 % Массовая доля концентрации хлористых солей до 100 мг/куб.дм Массовая доля сероводорода до 120 ppm

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Распределение объема нефти к поставке в сентябре 2021 года

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Юридический адрес

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Контактный телефон

    +7 927 153-89-03

    Адрес электронной почты

    V.Grebennik@lukbeloil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гребенник Владимир Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Зотов Алексей Николаевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    lbo-saratov@yandex.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 8452 54-83-53

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Победитель определяется как участник предложивший наибольшую цену по Лоту

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Участником должны быть предоставлены документы согласно Приложению №1 к Инструкции по проведению торгов, Участник должен соответствовать требованиям Приложения №2 к Инструкции по проведению торгов

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    При приеме на пункте выгрузки

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Нефть сырая

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ПНН "Тарлыковский"

    Номер извещения

    ГП144501

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Предмет договора

    Поставка нефти сырой 500 метрических тонн: - самовывозом базис поставки ПНН "Тарлыковский" - ж.д. транспортом базис поставки ст. Покровск-Приволжский (625605) Приволжской железной дороги до станции Албаши : Стоимость доставки с ПНН "Тарлыковский" через Покровск-Приволжский до станции Албаши 3670 руб /тн с НДС

    Начальная цена

    17900000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    26-08-2021 15:32 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.08.2021 12:00

    Дата и время проведения

    27.08.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Инструкция_по_проведению_торгов_на_ЭТП_ГПБ.pdf

    Паспорт_август.pdf

    ГП144501_second_parts_protocol_1.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_2.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_3.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_4.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_5.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_6.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_7.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_8.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_9.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_10.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_11.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_12.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_13.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_14.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_15.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_16.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_17.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_18.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_19.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_20.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_21.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_22.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Нефть сырая Массовая доля серы 0,75 % Массовая доля концентрации хлористых солей до 100 мг/куб.дм Массовая доля сероводорода до 120 ppm

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Распределение объема нефти к поставке в сентябре 2021 года

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Юридический адрес

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Контактный телефон

    +7 927 153-89-03

    Адрес электронной почты

    V.Grebennik@lukbeloil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гребенник Владимир Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Зотов Алексей Николаевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    lbo-saratov@yandex.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 8452 54-83-53

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Победитель определяется как участник предложивший наибольшую цену по Лоту

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Участником должны быть предоставлены документы согласно Приложению №1 к Инструкции по проведению торгов, Участник должен соответствовать требованиям Приложения №2 к Инструкции по проведению торгов

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    При приеме на пункте выгрузки

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Нефть сырая

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ПНН "Тарлыковский"

    Номер извещения

    ГП144501

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Предмет договора

    Поставка нефти сырой 500 метрических тонн: - самовывозом базис поставки ПНН "Тарлыковский" - ж.д. транспортом базис поставки ст. Покровск-Приволжский (625605) Приволжской железной дороги до станции Албаши : Стоимость доставки с ПНН "Тарлыковский" через Покровск-Приволжский до станции Албаши 3670 руб /тн с НДС

    Начальная цена

    17900000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    26-08-2021 15:32 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.08.2021 12:00

    Дата и время проведения

    27.08.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Инструкция_по_проведению_торгов_на_ЭТП_ГПБ.pdf

    Паспорт_август.pdf

    ГП144501_second_parts_protocol_1.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_2.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_3.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_4.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_5.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_6.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_7.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_8.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_9.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_10.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_11.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_12.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_13.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_14.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_15.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_16.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_17.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_18.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_19.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_20.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_21.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_22.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Нефть сырая Массовая доля серы 0,75 % Массовая доля концентрации хлористых солей до 100 мг/куб.дм Массовая доля сероводорода до 120 ppm

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Распределение объема нефти к поставке в сентябре 2021 года

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Юридический адрес

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Контактный телефон

    +7 927 153-89-03

    Адрес электронной почты

    V.Grebennik@lukbeloil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гребенник Владимир Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Зотов Алексей Николаевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    lbo-saratov@yandex.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 8452 54-83-53

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Победитель определяется как участник предложивший наибольшую цену по Лоту

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Участником должны быть предоставлены документы согласно Приложению №1 к Инструкции по проведению торгов, Участник должен соответствовать требованиям Приложения №2 к Инструкции по проведению торгов

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    При приеме на пункте выгрузки

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Нефть сырая

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ПНН "Тарлыковский"

    Номер извещения

    ГП144501

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Предмет договора

    Поставка нефти сырой 500 метрических тонн: - самовывозом базис поставки ПНН "Тарлыковский" - ж.д. транспортом базис поставки ст. Покровск-Приволжский (625605) Приволжской железной дороги до станции Албаши : Стоимость доставки с ПНН "Тарлыковский" через Покровск-Приволжский до станции Албаши 3670 руб /тн с НДС

    Начальная цена

    17900000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    26-08-2021 15:32 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.08.2021 12:00

    Дата и время проведения

    27.08.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Инструкция_по_проведению_торгов_на_ЭТП_ГПБ.pdf

    Паспорт_август.pdf

    ГП144501_second_parts_protocol_1.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_2.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_3.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_4.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_5.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_6.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_7.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_8.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_9.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_10.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_11.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_12.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_13.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_14.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_15.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_16.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_17.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_18.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_19.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_20.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_21.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_22.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Нефть сырая Массовая доля серы 0,75 % Массовая доля концентрации хлористых солей до 100 мг/куб.дм Массовая доля сероводорода до 120 ppm

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Распределение объема нефти к поставке в сентябре 2021 года

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Юридический адрес

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Контактный телефон

    +7 927 153-89-03

    Адрес электронной почты

    V.Grebennik@lukbeloil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гребенник Владимир Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Зотов Алексей Николаевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    lbo-saratov@yandex.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 8452 54-83-53

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Победитель определяется как участник предложивший наибольшую цену по Лоту

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Участником должны быть предоставлены документы согласно Приложению №1 к Инструкции по проведению торгов, Участник должен соответствовать требованиям Приложения №2 к Инструкции по проведению торгов

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    При приеме на пункте выгрузки

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Нефть сырая

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ПНН "Тарлыковский"

    Номер извещения

    ГП144501

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Предмет договора

    Поставка нефти сырой 500 метрических тонн: - самовывозом базис поставки ПНН "Тарлыковский" - ж.д. транспортом базис поставки ст. Покровск-Приволжский (625605) Приволжской железной дороги до станции Албаши : Стоимость доставки с ПНН "Тарлыковский" через Покровск-Приволжский до станции Албаши 3670 руб /тн с НДС

    Начальная цена

    17900000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    26-08-2021 15:32 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.08.2021 12:00

    Дата и время проведения

    27.08.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Инструкция_по_проведению_торгов_на_ЭТП_ГПБ.pdf

    Паспорт_август.pdf

    ГП144501_second_parts_protocol_1.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_2.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_3.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_4.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_5.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_6.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_7.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_8.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_9.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_10.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_11.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_12.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_13.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_14.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_15.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_16.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_17.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_18.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_19.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_20.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_21.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_22.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Нефть сырая Массовая доля серы 0,75 % Массовая доля концентрации хлористых солей до 100 мг/куб.дм Массовая доля сероводорода до 120 ppm

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Распределение объема нефти к поставке в сентябре 2021 года

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Юридический адрес

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Контактный телефон

    +7 927 153-89-03

    Адрес электронной почты

    V.Grebennik@lukbeloil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гребенник Владимир Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Зотов Алексей Николаевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    lbo-saratov@yandex.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 8452 54-83-53

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Победитель определяется как участник предложивший наибольшую цену по Лоту

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Участником должны быть предоставлены документы согласно Приложению №1 к Инструкции по проведению торгов, Участник должен соответствовать требованиям Приложения №2 к Инструкции по проведению торгов

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    При приеме на пункте выгрузки

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Нефть сырая

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ПНН "Тарлыковский"

    Номер извещения

    ГП144501

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Предмет договора

    Поставка нефти сырой 500 метрических тонн: - самовывозом базис поставки ПНН "Тарлыковский" - ж.д. транспортом базис поставки ст. Покровск-Приволжский (625605) Приволжской железной дороги до станции Албаши : Стоимость доставки с ПНН "Тарлыковский" через Покровск-Приволжский до станции Албаши 3670 руб /тн с НДС

    Начальная цена

    17900000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    26-08-2021 15:32 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.08.2021 12:00

    Дата и время проведения

    27.08.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Инструкция_по_проведению_торгов_на_ЭТП_ГПБ.pdf

    Паспорт_август.pdf

    ГП144501_second_parts_protocol_1.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_2.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_3.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_4.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_5.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_6.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_7.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_8.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_9.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_10.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_11.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_12.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_13.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_14.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_15.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_16.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_17.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_18.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_19.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_20.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_21.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_22.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Нефть сырая Массовая доля серы 0,75 % Массовая доля концентрации хлористых солей до 100 мг/куб.дм Массовая доля сероводорода до 120 ppm

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Распределение объема нефти к поставке в сентябре 2021 года

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Юридический адрес

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Контактный телефон

    +7 927 153-89-03

    Адрес электронной почты

    V.Grebennik@lukbeloil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гребенник Владимир Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Зотов Алексей Николаевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    lbo-saratov@yandex.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 8452 54-83-53

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Победитель определяется как участник предложивший наибольшую цену по Лоту

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Участником должны быть предоставлены документы согласно Приложению №1 к Инструкции по проведению торгов, Участник должен соответствовать требованиям Приложения №2 к Инструкции по проведению торгов

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    При приеме на пункте выгрузки

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Нефть сырая

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ПНН "Тарлыковский"

    Номер извещения

    ГП144501

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Предмет договора

    Поставка нефти сырой 500 метрических тонн: - самовывозом базис поставки ПНН "Тарлыковский" - ж.д. транспортом базис поставки ст. Покровск-Приволжский (625605) Приволжской железной дороги до станции Албаши : Стоимость доставки с ПНН "Тарлыковский" через Покровск-Приволжский до станции Албаши 3670 руб /тн с НДС

    Начальная цена

    17900000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    26-08-2021 15:32 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.08.2021 12:00

    Дата и время проведения

    27.08.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Инструкция_по_проведению_торгов_на_ЭТП_ГПБ.pdf

    Паспорт_август.pdf

    ГП144501_second_parts_protocol_1.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_2.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_3.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_4.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_5.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_6.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_7.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_8.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_9.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_10.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_11.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_12.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_13.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_14.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_15.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_16.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_17.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_18.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_19.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_20.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_21.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_22.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Нефть сырая Массовая доля серы 0,75 % Массовая доля концентрации хлористых солей до 100 мг/куб.дм Массовая доля сероводорода до 120 ppm

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Распределение объема нефти к поставке в сентябре 2021 года

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Юридический адрес

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Контактный телефон

    +7 927 153-89-03

    Адрес электронной почты

    V.Grebennik@lukbeloil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гребенник Владимир Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Зотов Алексей Николаевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    lbo-saratov@yandex.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 8452 54-83-53

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Победитель определяется как участник предложивший наибольшую цену по Лоту

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Участником должны быть предоставлены документы согласно Приложению №1 к Инструкции по проведению торгов, Участник должен соответствовать требованиям Приложения №2 к Инструкции по проведению торгов

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    При приеме на пункте выгрузки

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Нефть сырая

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ПНН "Тарлыковский"

    Номер извещения

    ГП144501

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Предмет договора

    Поставка нефти сырой 500 метрических тонн: - самовывозом базис поставки ПНН "Тарлыковский" - ж.д. транспортом базис поставки ст. Покровск-Приволжский (625605) Приволжской железной дороги до станции Албаши : Стоимость доставки с ПНН "Тарлыковский" через Покровск-Приволжский до станции Албаши 3670 руб /тн с НДС

    Начальная цена

    17900000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    26-08-2021 15:32 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.08.2021 12:00

    Дата и время проведения

    27.08.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Инструкция_по_проведению_торгов_на_ЭТП_ГПБ.pdf

    Паспорт_август.pdf

    ГП144501_second_parts_protocol_1.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_2.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_3.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_4.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_5.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_6.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_7.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_8.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_9.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_10.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_11.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_12.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_13.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_14.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_15.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_16.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_17.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_18.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_19.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_20.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_21.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_22.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Нефть сырая Массовая доля серы 0,75 % Массовая доля концентрации хлористых солей до 100 мг/куб.дм Массовая доля сероводорода до 120 ppm

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Распределение объема нефти к поставке в сентябре 2021 года

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Юридический адрес

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Контактный телефон

    +7 927 153-89-03

    Адрес электронной почты

    V.Grebennik@lukbeloil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гребенник Владимир Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Зотов Алексей Николаевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    lbo-saratov@yandex.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 8452 54-83-53

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Победитель определяется как участник предложивший наибольшую цену по Лоту

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Участником должны быть предоставлены документы согласно Приложению №1 к Инструкции по проведению торгов, Участник должен соответствовать требованиям Приложения №2 к Инструкции по проведению торгов

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    При приеме на пункте выгрузки

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Нефть сырая

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ПНН "Тарлыковский"

    Номер извещения

    ГП144501

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Предмет договора

    Поставка нефти сырой 500 метрических тонн: - самовывозом базис поставки ПНН "Тарлыковский" - ж.д. транспортом базис поставки ст. Покровск-Приволжский (625605) Приволжской железной дороги до станции Албаши : Стоимость доставки с ПНН "Тарлыковский" через Покровск-Приволжский до станции Албаши 3670 руб /тн с НДС

    Начальная цена

    17900000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    26-08-2021 15:32 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.08.2021 12:00

    Дата и время проведения

    27.08.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Инструкция_по_проведению_торгов_на_ЭТП_ГПБ.pdf

    Паспорт_август.pdf

    ГП144501_second_parts_protocol_1.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_2.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_3.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_4.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_5.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_6.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_7.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_8.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_9.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_10.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_11.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_12.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_13.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_14.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_15.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_16.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_17.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_18.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_19.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_20.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_21.rtf

    ГП144501_second_parts_protocol_22.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Нефть сырая Массовая доля серы 0,75 % Массовая доля концентрации хлористых солей до 100 мг/куб.дм Массовая доля сероводорода до 120 ppm

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Распределение объема нефти к поставке в сентябре 2021 года

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ

    Юридический адрес

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Контактный телефон

    +7 927 153-89-03

    Адрес электронной почты

    V.Grebennik@lukbeloil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гребенник Владимир Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Зотов Алексей Николаевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    lbo-saratov@yandex.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 8452 54-83-53

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Победитель определяется как участник предложивший наибольшую цену по Лоту

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Участником должны быть предоставлены документы согласно Приложению №1 к Инструкции по проведению торгов, Участник должен соответствовать требованиям Приложения №2 к Инструкции по проведению торгов

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    При приеме на пункте выгрузки

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ЮКОЛА-НЕФТЬ
    Аукцион № ГП237424
    нефть сырая
    нефть сырая
    594459
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    02.02.2022 16:30(GMT+03:00)
    26 100 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    Начало приема заявок:
    31.01.2022 г., 16:16
    Дата аукциона:
    02.02.2022 г., 17:30
    ЮКОЛА-НЕФТЬ
    Аукцион № ГП237421
    нефть сырая
    нефть сырая
    594451
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    02.02.2022 16:15(GMT+03:00)
    52 200 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    Начало приема заявок:
    31.01.2022 г., 16:09
    Дата аукциона:
    02.02.2022 г., 17:30
    ЛУКБЕЛОЙЛ
    Голландский аукцион/Аукцион с поэтапным снижением цены № ГП237411
    Нефть сырая
    Нефть сырая
    594405
    Закупки корпоративных заказчиков
    Голландский аукцион/Аукцион с поэтапным снижением цены
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 19:00(GMT+03:00)
    25 975 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ЛУКБЕЛОЙЛ
    Голландский аукцион/Аукцион с поэтапным снижением цены № ГП237410
    Нефть сырая
    Нефть сырая
    594399
    Закупки корпоративных заказчиков
    Голландский аукцион/Аукцион с поэтапным снижением цены
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 19:00(GMT+03:00)
    25 975 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    ЛУКБЕЛОЙЛ
    Голландский аукцион/Аукцион с поэтапным снижением цены № ГП237408
    Нефть сырая
    Нефть сырая
    594395
    Закупки корпоративных заказчиков
    Голландский аукцион/Аукцион с поэтапным снижением цены
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 19:00(GMT+03:00)
    25 975 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    ЛУКБЕЛОЙЛ
    Голландский аукцион/Аукцион с поэтапным снижением цены № ГП237406
    Нефть сырая
    Нефть сырая
    594394
    Закупки корпоративных заказчиков
    Голландский аукцион/Аукцион с поэтапным снижением цены
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 19:00(GMT+03:00)
    25 975 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    ЛУКБЕЛОЙЛ
    Голландский аукцион/Аукцион с поэтапным снижением цены № ГП237405
    Нефть сырая
    Нефть сырая
    594392
    Закупки корпоративных заказчиков
    Голландский аукцион/Аукцион с поэтапным снижением цены
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 19:00(GMT+03:00)
    25 975 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    ЛУКБЕЛОЙЛ
    Голландский аукцион/Аукцион с поэтапным снижением цены № ГП237404
    Нефть сырая
    Нефть сырая
    594390
    Закупки корпоративных заказчиков
    Голландский аукцион/Аукцион с поэтапным снижением цены
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 19:00(GMT+03:00)
    25 975 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить