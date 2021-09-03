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    Главная / Торги / Поставка оргтехники

    Поставка оргтехники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 09:5903.09.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589152Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оргтехникиг. Пенза, ул. Максима Горького, 50Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110589152

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    3460-2021

    Наименование закупки

    Поставка оргтехники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме

    Дата публикации

    26.08.2021 14:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_1___Проект_договора.doc

    Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    Документация_об_открытых_маркетинговых_исследованиях_в_электронной_форме.docx

    Извещение_об_открытых_маркетинговых_исследованиях.doc

    Приложение_2__Техническая_часть.docx

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение_к_Форме_1___КП__ор_т_.xlsx

    Протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА

    Юридический адрес

    440600, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, 50,

    Почтовый адрес

    440602, Пензенская область, г. Пенза, ул. Максима Горького, д.50

    Контактный телефон

    +7 8412 98-87-38

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    omts1@penzaoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Киселев Олег Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    г. Пенза, ул. Максима Горького, 50

    Закупки и тендеры Пензенская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оргтехники

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202107.09.2021 17:0007.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589152Подведение итогов не позднее Поставка оргтехникиг. Пенза, ул. Максима Горького, 50

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оргтехники

    Начальная цена

    2 699 412,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА

    Адрес местонахождения

    440600, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, 50,

    440602, Пензенская область, г. Пенза, ул. Максима Горького, д.50

    Классификатор ОКПД2

    26.20

    Компьютеры и периферийное оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1026785/name/6137468f02b438.55016961

    07.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 38.00000

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