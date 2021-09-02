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Номер извещения
32110589165
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка батарейных картриджей для источников бесперебойного питания
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
26.08.2021 14:27
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603052, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, город, Сормовское шоссе, 21
Почтовый адрес
603052, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, город, Сормовское шоссе, 21
Контактный телефон
831 доб.262-04-01
Факс
+7 831 233-03-70
Адрес электронной почты
tender70let@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Осипов Андрей Игоревич
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка батарейных картриджей для источников бесперебойного питания
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка батарейных картриджей для источников бесперебойного питания
Начальная цена
6 823 780,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением и документацией.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещением и документацией.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НЗ 70-летия Победы
Все закупки и тендеры АО НЗ 70-летия Победы
Адрес местонахождения
603052, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, город, Сормовское шоссе, 21
27.20.23.190
27.20
Документация лота
Кол-во: 177.00000
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