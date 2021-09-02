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    Главная / Торги / Поставка батарейных картриджей для источников бесперебойного питания

    Поставка батарейных картриджей для источников бесперебойного питания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 08:0002.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589165Дата и время окончания срока приема заявок Поставка батарейных картриджей для источников бесперебойного питанияНижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110589165

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка батарейных картриджей для источников бесперебойного питания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    26.08.2021 14:27

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол_рассмотрения_и_итогов.7z

    Приложение_ДоЗ_ПП_РФ_925_ПП_РФ_2013.xlsx

    Сведения_о_НМЦД_и_НМЦЕ.XLSX

    Извещение.docx

    МСП_ОФ_ЗК___Документация.docx

    Раздел_документации__Техническое_задание.pdf

    Раздел_документации__Проект_договора.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Нижегородский завод 70-летия Победы
    Все закупки и тендеры АО НЗ 70-летия Победы

    Юридический адрес

    603052, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, город, Сормовское шоссе, 21

    Почтовый адрес

    603052, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, город, Сормовское шоссе, 21

    Контактный телефон

    831 доб.262-04-01

    Факс

    +7 831 233-03-70

    Адрес электронной почты

    tender70let@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Осипов Андрей Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка батарейных картриджей для источников бесперебойного питания

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.09.202113.09.2021 23:0013.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589165Подведение итогов не позднее Поставка батарейных картриджей для источников бесперебойного питанияНижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка батарейных картриджей для источников бесперебойного питания

    Начальная цена

    6 823 780,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением и документацией.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и документацией.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и документацией.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НЗ 70-летия Победы
    Все закупки и тендеры АО НЗ 70-летия Победы

    Адрес местонахождения

    603052, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, город, Сормовское шоссе, 21

    Классификатор ОКПД2

    27.20.23.190

    Батареи аккумуляторные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    27.20

    Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1033572/name/6141e510cb3ef8.66078746

    15.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей"

    Кол-во: 177.00000

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