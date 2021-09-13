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    Главная / Торги / Автомобиль специальный повышенной проходимости

    Автомобиль специальный повышенной проходимости

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 09:0013.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589629Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль специальный повышенной проходимостиСимферопольПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110589629

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Автомобиль специальный повышенной проходимости

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    26.08.2021 15:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Информация_о_внесенных_изменениях_в_Документацию.docx

    АД_автомобиль_спец_повыш_прох.docx

    РАЗДЕЛ_4__ОБОСНОВАНИЕ_НМЦД_.xls

    Проект_договора_поставки.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ»
    Все закупки и тендеры ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52

    Почтовый адрес

    295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52

    Контактный телефон

    +7 365 266-78-00

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    epradid@chernomorneftegaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прадид Евгения Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Симферополь

    Закупки и тендеры Республика Крым

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Автомобиль специальный повышенной проходимости

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.09.2021 09:00 GMT +313.09.2021 09:0013.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589629Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль специальный повышенной проходимостиСимферополь

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.09.2021 14:0015.09.2021 14:0015.09.2021 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110589629Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль специальный повышенной проходимостиСимферополь

    Дата и время проведения

    20.09.2021 10:0020.09.2021 10:0020.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110589629Дата и время проведения Автомобиль специальный повышенной проходимостиСимферополь

    Подведение итогов не позднее

    20.09.2021 14:0020.09.2021 14:0020.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589629Подведение итогов не позднее Автомобиль специальный повышенной проходимостиСимферополь

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.09.202120.09.2021 14:0020.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589629Подведение итогов не позднее Автомобиль специальный повышенной проходимостиСимферополь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль специальный повышенной проходимости

    Начальная цена

    2 190 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно проекту договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно проекту договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно проекту договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52

    Классификатор ОКПД2

    29.10.59.390

    Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10.5

    Производство автомобилей специального назначения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "автомобиль специальный повышенной проходимости"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    31.08.2019 04:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Красноярский край
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