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    Главная / Торги / Поставка изоляционных материалов (пеностекло), ЧНГКМ, УКПГ-3

    Поставка изоляционных материалов (пеностекло), ЧНГКМ, УКПГ-3

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 16:0031.08.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144504Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изоляционных материалов (пеностекло), ЧНГКМ, УКПГ-3МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144504

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка изоляционных материалов (пеностекло), ЧНГКМ, УКПГ-3

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    26.08.2021 15:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Шаблон_договора_СТНГ_ЗКП_.doc

    Приложения_к_договору.doc

    Приложение__Форма_ТКП__Пеностекло.XLSX

    Документация_открытого_запроса_цен.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 4384

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    n.gaydukov@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гайдуков Николай Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка изоляционных материалов (пеностекло), ЧНГКМ, УКПГ-3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2021 16:00 GMT +331.08.2021 16:0031.08.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144504Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изоляционных материалов (пеностекло), ЧНГКМ, УКПГ-3Москва

    Подведение итогов не позднее

    23.09.2021 15:3023.09.2021 15:3023.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144504Подведение итогов не позднее Поставка изоляционных материалов (пеностекло), ЧНГКМ, УКПГ-3Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    23.09.202123.09.2021 15:3023.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144504Подведение итогов не позднее Поставка изоляционных материалов (пеностекло), ЧНГКМ, УКПГ-3Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изоляционных материалов (пеностекло), ЧНГКМ, УКПГ-3

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    23.19.12.160

    Пеностекло в форме блоков, плит или аналогичных форм

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Антиабразив PС HT Anti Abrasive (25 kg) - F"

    Кол-во: 76

    "Позиция 2"

    "Лента армированная 19 мм x 50 м"

    Кол-во: 638

    "Позиция 3"

    "Лента нерж. AISI 430 0,5х20 мм"

    Кол-во: 14559

    "Позиция 4"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Кран шаровой Ду100/PN160/60 ТПА с гр.каб""

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Кран шаровой Ду1200/PN125/100 ТПА ""

    Кол-во: 8

    "Позиция 6"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Кран шаровой Ду200/PN125/60 ТПА (н) с гр.каб. ""

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Кран шаровой Ду80/PN160/40 ТПА с гр.каб.""

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Отвод 90°, ø219/60 с гр.каб. ""

    Кол-во: 12

    "Позиция 9"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Отвод 90°, ø57/60 с гр.каб. ""

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Тройник ø1020хø325/100/60""

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Труба ø426/80, L=2 м""

    Кол-во: 36

    "Позиция 12"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Труба ø57/60, L=13,3 м с гр. каб.""

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Труба ø57/60, L=2 м с гр. каб.""

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Труба ø57/60, L=2,35 м с гр. каб.""

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Труба ø57/60, L=22,3 м с гр. каб.""

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Труба ø57/60, L=5,6 м с гр. каб.""

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Труба ø57/60, L=5,87 м с гр. каб.""

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Заглушка ø108/50 с гр.каб.""

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Заглушка ø159/50 с гр.каб.""

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Задвижка клиновая Ду50/PN160/60 с гр.каб.""

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Клапан обратный Ду1200/PN125/100 АМЭ ""

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Клапан обратный Ду200/PN125/60 АМЭ гр.каб. ""

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Клапан рег. Ду1000/PN125/100 ""

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Клапан рег. Ду1000/PN125/100 Моквелд""

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Клапан рег. Ду500/ANSI900/80""

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Кран шаровой Ду100/PN125/50 с гр.каб. ""

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Кран шаровой Ду100/PN125/60 ВАРК с гр.каб""

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Кран шаровой Ду1000/PN125/100 ВНМ ""

    Кол-во: 8

    "Позиция 29"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Кран шаровой Ду1000/PN125/100 ТПА ""

    Кол-во: 13

    "Позиция 30"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Кран шаровой Ду1200/PN125/100 ТПA""

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Кран шаровой Ду1200/PN80/100 ТПА ""

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Кран шаровой Ду1400/PN125/100 ТПА ""

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Кран шаровой Ду150/PN125/50 ТПA с гр.каб""

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Кран шаровой Ду150/PN125/60 ТПA (н) под прив. с гр. каб""

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Кран шаровой Ду300/PN125/60 ТПА(н) с гр. каб.""

    Кол-во: 3

    "Позиция 36"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Кран шаровой Ду400/PN125/80 ВАРК""

    Кол-во: 18

    "Позиция 37"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Кран шаровой Ду400/PN125/80 РMA""

    Кол-во: 18

    "Позиция 38"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Кран шаровой Ду50/PN125/50 с гр. каб. ""

    Кол-во: 12

    "Позиция 39"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Кран шаровой Ду50/PN160/60 с гр.каб.""

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Кран шаровой Ду50/PN160/60 ТПА с гр.каб.""

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Кран шаровой Ду500/PN125/80""

    Кол-во: 6

    "Позиция 42"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Отвод 45°, ø108/50 с гр.каб. ""

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Отвод 45°, ø219/60 с гр.каб.""

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Отвод 90°, ø1020/100 ""

    Кол-во: 8

    "Позиция 45"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Отвод 90°, ø108/50 с гр.каб.""

    Кол-во: 20

    "Позиция 46"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Отвод 90°, ø1220/100 ""

    Кол-во: 6

    "Позиция 47"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Отвод 90°, ø159/50 с гр.каб.""

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Отвод 90°, ø159/60 с гр.каб.""

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Отвод 90°, ø530/80""

    Кол-во: 14

    "Позиция 50"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Отвод 90°, ø57/50 с гр.каб.""

    Кол-во: 44

    "Позиция 51"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Отвод 90°, ø57/60 с гр.каб. ""

    Кол-во: 3

    "Позиция 52"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Переход ø108хø57/50 с гр.каб.""

    Кол-во: 4

    "Позиция 53"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Переход ø108хø57/60 с гр.каб. ""

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Тройник ø1020хø530/100""

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Тройник ø1220хø1020/100 ""

    Кол-во: 3

    "Позиция 56"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Тройник ø159хø108/50 с гр.каб.""

    Кол-во: 9

    "Позиция 57"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Тройник ø219/60 с гр. каб.""

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Тройник ø219хø108/60 с гр.каб.""

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Тройник ø57/50 с гр.каб.""

    Кол-во: 4

    "Позиция 60"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Тройник ø57/60 с гр.каб. ""

    Кол-во: 9

    "Позиция 61"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Тройник ø89хø57/50 с гр.каб.""

    Кол-во: 4

    "Позиция 62"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Труба ø1020/100, L=2м""

    Кол-во: 24

    "Позиция 63"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Труба ø1020/100, L=42,81м""

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Труба ø1020/100, L=54,94м""

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Труба ø1020/100, L=9м""

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Труба ø108/50, L=7,5м с гр.каб.""

    Кол-во: 4

    "Позиция 67"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Труба ø108/60, L=2 м с гр.каб. ""

    Кол-во: 3

    "Позиция 68"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Труба ø1220/100, L=26,28м""

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Труба ø1220/100, L=2м""

    Кол-во: 13

    "Позиция 70"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Труба ø1220/100, L=6,3м""

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Труба ø1220/100, L=67 м ""

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Труба ø1420/100, L=2м""

    Кол-во: 3

    "Позиция 73"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Труба ø1420/100, L=3м""

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Труба ø159/50, L=1 м с гр.каб.""

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Труба ø159/50, L=195,78 м с гр.каб.""

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Труба ø159/50, L=98 м с гр.каб.""

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Труба ø159/60, L=2 м с гр. каб.""

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Труба ø219/60, L=2 м с гр.каб.""

    Кол-во: 4

    "Позиция 79"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Труба ø219/60, L=29 м с гр.каб.""

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Труба ø219/60, L=33,24 м с гр.каб.""

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Труба ø219/60, L=35,8 м с гр.каб.""

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Труба ø325/60, L=2 м ""

    Кол-во: 3

    "Позиция 83"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Труба ø530/80, L=117,76м""

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Труба ø530/80, L=24,9м""

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Труба ø530/80, L=2м""

    Кол-во: 8

    "Позиция 86"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Труба ø57/50, L=32м с гр.каб.""

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Труба ø57/50, L=43,05м с гр.каб.""

    Кол-во: 4

    "Позиция 88"

    "Теплоизоляция FOAMGLAS "Труба ø89/40, L=2 м с гр.каб.""

    Кол-во: 1

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    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ТИГР
    Попозиционная № ГП202002
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5) (ТимберТранс)
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5)...
    594637
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    АКС
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211087663
    Приобретение вентиляторов для нужд ООО "АКС" в 2022 г.
    Приобретение вентиляторов для нужд ООО "АКС" в 2022 г.
    594635
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    16.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    1 384 020
    Лоты:
    1
    Регион:
    Амурская область
    ТИГР
    Попозиционная № ГП202001
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5) (ПЛПК)
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5) (ПЛПК)
    594634
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    ПАО ТГК-14
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211087616
    Поставка электромонтажных материалов и оборудования для нужд ПАО "ТГК-14" Улан-Удэнский энергетический комплекс
    Поставка электромонтажных материалов и оборудования для нужд ПАО "ТГК-14" Улан-Удэнский...
    594632
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 05:00(GMT+03:00)
    3 537 246
    Лоты:
    1
    Регион:
    Забайкальский край
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