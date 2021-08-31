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Номер извещения
ГП144504
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка изоляционных материалов (пеностекло), ЧНГКМ, УКПГ-3
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
26.08.2021 15:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 4384
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
n.gaydukov@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гайдуков Николай Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка изоляционных материалов (пеностекло), ЧНГКМ, УКПГ-3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2021 16:00 GMT +331.08.2021 16:0031.08.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144504Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изоляционных материалов (пеностекло), ЧНГКМ, УКПГ-3Москва
Подведение итогов не позднее
23.09.2021 15:3023.09.2021 15:3023.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144504Подведение итогов не позднее Поставка изоляционных материалов (пеностекло), ЧНГКМ, УКПГ-3Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка изоляционных материалов (пеностекло), ЧНГКМ, УКПГ-3
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
23.19.12.160
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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