Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение комплекса земельно-кадастровых работ в рамках реализации проекта «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе) 3 этап км 149 – км 208» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)