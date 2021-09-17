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    Главная / Торги / Текущий ремонт кровли АБК ЧФ ПАО «Уралкуз», согласно ТЗ.

    Текущий ремонт кровли АБК ЧФ ПАО «Уралкуз», согласно ТЗ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.09.2021 12:0017.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144472Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт кровли АБК ЧФ ПАО «Уралкуз», согласно ТЗ.ЧебаркульПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144472

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Текущий ремонт кровли АБК ЧФ ПАО «Уралкуз», согласно ТЗ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    26.08.2021 14:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Вед_объемов_работ_и_ресурсов.docx

    ТЗ.docx

    ВОР_АБК_ЭСПЦ.doc

    Подряд_проект_договора.doc

    ЭЭ_кровля_АБК_ЭСПЦ_3_.xls

    Методика.7z

    Ремонт_кровли_АБК_ЭСПЦ_3.xlsx

    Документация_к_ТП__ГП144472.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральская кузница
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Юридический адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Почтовый адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Контактный телефон

    +7 35168 9-27-52 доб. 89191192116

    Факс

    +7 35168 9-27-77

    Адрес электронной почты

    olenich@uralkuz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Оленич Константин Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Чебаркуль

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Текущий ремонт кровли АБК ЧФ ПАО «Уралкуз», согласно ТЗ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.09.2021 12:00 GMT +317.09.2021 12:0017.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144472Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт кровли АБК ЧФ ПАО «Уралкуз», согласно ТЗ.Чебаркуль

    Подведение итогов не позднее

    29.10.2021 12:0029.10.2021 12:0029.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144472Подведение итогов не позднее Текущий ремонт кровли АБК ЧФ ПАО «Уралкуз», согласно ТЗ.Чебаркуль

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.10.202129.10.2021 12:0029.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144472Подведение итогов не позднее Текущий ремонт кровли АБК ЧФ ПАО «Уралкуз», согласно ТЗ.Чебаркуль

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Текущий ремонт кровли АБК ЧФ ПАО «Уралкуз», согласно ТЗ.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Уральская кузница»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралкуз
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Адрес местонахождения

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Классификатор ОКПД2

    43.99.10.110

    Работы по гидроизоляции плоских крыш и крыш-террас

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Текущий ремонт кровли АБК ЧФ ПАО «Уралкуз», согласно ТЗ."

    Кол-во: 1

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