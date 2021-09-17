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Номер извещения
ГП144472
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Текущий ремонт кровли АБК ЧФ ПАО «Уралкуз», согласно ТЗ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
26.08.2021 14:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
Почтовый адрес
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
Контактный телефон
+7 35168 9-27-52 доб. 89191192116
Факс
+7 35168 9-27-77
Адрес электронной почты
olenich@uralkuz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Оленич Константин Александрович
Место рассмотрения предложений
Чебаркуль
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Текущий ремонт кровли АБК ЧФ ПАО «Уралкуз», согласно ТЗ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.09.2021 12:00 GMT +317.09.2021 12:0017.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144472Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт кровли АБК ЧФ ПАО «Уралкуз», согласно ТЗ.Чебаркуль
Подведение итогов не позднее
29.10.2021 12:0029.10.2021 12:0029.10.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144472Подведение итогов не позднее Текущий ремонт кровли АБК ЧФ ПАО «Уралкуз», согласно ТЗ.Чебаркуль
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Текущий ремонт кровли АБК ЧФ ПАО «Уралкуз», согласно ТЗ.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралкуз
Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз
Адрес местонахождения
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
43.99.10.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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