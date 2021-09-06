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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110589171
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
аукцион в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора поставки автомобиля с бортовой платформой с тентом и распашными воротами
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
26.08.2021 14:27
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,
Почтовый адрес
426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3
Контактный телефон
+7 3412 48-01-05
Факс
+7 3412 90-32-20
Адрес электронной почты
047@kupol.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кожевникова Ирина Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Ижевск Песочная 3
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продукции (Автомобиль с бортовой платформой с тентом и распашными воротами)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продукции (Автомобиль с бортовой платформой с тентом и распашными воротами)
Начальная цена
2 285 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ИЭМЗ КУПОЛ
Все закупки и тендеры АО ИЭМЗ КУПОЛ
Адрес местонахождения
426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,
426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3
29.10.41.111
45.1
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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