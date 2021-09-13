Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция 2-х зданий лабораторных корпусов, административного корпуса (в части системы отопления) и внутриплощадочных сетей, с переоборудованием в здания общежитий, базы ГУП РК «Черноморнефтегаз», в с. Чистенькое с прохождением государственной экспертизы

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110589266 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция 2-х зданий лабораторных корпусов, административного корпуса (в части системы отопления) и внутриплощадочных сетей, с переоборудованием в здания общежитий, базы ГУП РК «Черноморнефтегаз», в с. Чистенькое с прохождением государственной экспертизы Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ»

Все закупки и тендеры ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ Юридический адрес 295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52 Почтовый адрес 295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52 Контактный телефон +7 365 266-78-00 Факс {} Адрес электронной почты pradid@chernomorneftegaz.ru Ф.И.О. контактного лица Прадид Юрий Юрьевич Место рассмотрения предложений Симферополь Закупки и тендеры Республика Крым Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru