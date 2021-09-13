www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110589266
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция 2-х зданий лабораторных корпусов, административного корпуса (в части системы отопления) и внутриплощадочных сетей, с переоборудованием в здания общежитий, базы ГУП РК «Черноморнефтегаз», в с. Чистенькое с прохождением государственной экспертизы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
26.08.2021 14:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52
Почтовый адрес
295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52
Контактный телефон
+7 365 266-78-00
Факс
{}
Адрес электронной почты
pradid@chernomorneftegaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прадид Юрий Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Симферополь
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция 2-х зданий лабораторных корпусов, административного корпуса (в части системы отопления) и внутриплощадочных сетей, с переоборудованием в здания общежитий, базы ГУП РК «Черноморнефтегаз», в с. Чистенькое с прохождением государственной экспертизы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.09.2021 09:00 GMT +313.09.2021 09:0013.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589266Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция 2-х зданий лабораторных корпусов, административного корпуса (в части системы отопления) и внутриплощадочных сетей, с переоборудованием в здания общежитий, базы ГУП РК «Черноморнефтегаз», в с. Чистенькое с прохождением государственной экспертизыСимферополь
Дата и время вскрытия заявок
13.09.2021 09:00GMT +313.09.2021 09:0013.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110589266Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция 2-х зданий лабораторных корпусов, административного корпуса (в части системы отопления) и внутриплощадочных сетей, с переоборудованием в здания общежитий, базы ГУП РК «Черноморнефтегаз», в с. Чистенькое с прохождением государственной экспертизыСимферополь
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.09.202120.09.2021 14:0020.09.2021 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110589266Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция 2-х зданий лабораторных корпусов, административного корпуса (в части системы отопления) и внутриплощадочных сетей, с переоборудованием в здания общежитий, базы ГУП РК «Черноморнефтегаз», в с. Чистенькое с прохождением государственной экспертизыСимферополь
Подведение итогов не позднее
23.09.2021 14:0023.09.2021 14:0023.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589266Подведение итогов не позднее Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция 2-х зданий лабораторных корпусов, административного корпуса (в части системы отопления) и внутриплощадочных сетей, с переоборудованием в здания общежитий, базы ГУП РК «Черноморнефтегаз», в с. Чистенькое с прохождением государственной экспертизыСимферополь
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.09.202123.09.2021 14:0023.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589266Подведение итогов не позднее Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция 2-х зданий лабораторных корпусов, административного корпуса (в части системы отопления) и внутриплощадочных сетей, с переоборудованием в здания общежитий, базы ГУП РК «Черноморнефтегаз», в с. Чистенькое с прохождением государственной экспертизыСимферополь
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция 2-х зданий лабораторных корпусов, административного корпуса (в части системы отопления) и внутриплощадочных сетей, с переоборудованием в здания общежитий, базы ГУП РК «Черноморнефтегаз», в с. Чистенькое с прохождением государственной экспертизы
Начальная цена
15 831 312,32
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно требованиям документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно требованиям документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52
71.12.12.190
71.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.