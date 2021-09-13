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    Главная / Торги / Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция 2-х зданий лабораторных корпусов, административного корпуса (в части системы отопления) и внутриплощадочных сетей, с переоборудованием в здания общежитий, базы ГУП РК «Черноморнефтегаз», в с. Чистенькое с прохождением государственной экспертизы

    Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция 2-х зданий лабораторных корпусов, административного корпуса (в части системы отопления) и внутриплощадочных сетей, с переоборудованием в здания общежитий, базы ГУП РК «Черноморнефтегаз», в с. Чистенькое с прохождением государственной экспертизы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 09:0013.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589266Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция 2-х зданий лабораторных корпусов, административного корпуса (в части системы отопления) и внутриплощадочных сетей, с переоборудованием в здания общежитий, базы ГУП РК «Черноморнефтегаз», в с. Чистенькое с прохождением государственной экспертизыСимферопольПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110589266

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция 2-х зданий лабораторных корпусов, административного корпуса (в части системы отопления) и внутриплощадочных сетей, с переоборудованием в здания общежитий, базы ГУП РК «Черноморнефтегаз», в с. Чистенькое с прохождением государственной экспертизы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    26.08.2021 14:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_2_Календарный_план_rev2.docx

    Приложение_3.docx

    приложение_8.docx

    приложение_9.docx

    КЭФ_Реконструкция_2_х_зданий.docx

    Раздел_5.xlsx

    Проект_договора_rev2_правки_04.06_rev3.doc

    приложения_4.docx

    Приложения_5_6_7.doc

    Приложение_10.doc

    Приложение_13.doc

    Приложение_14_Положение_о_порядке_допуска_подрядчиков.pdf

    Приложение_15.docx

    Приложение_16_Положение_о_пропускном_и_внутриобъектовом_режиме.pdf

    Приложение_11_Приложение_12.docx

    Приложение_1_ЗНП_по_Чистенькому_rev3.docx

    Протокол_итоги_ПИР_Реконструкция_2_х_зданий_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ»
    Все закупки и тендеры ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52

    Почтовый адрес

    295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52

    Контактный телефон

    +7 365 266-78-00

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    pradid@chernomorneftegaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прадид Юрий Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Симферополь

    Закупки и тендеры Республика Крым

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция 2-х зданий лабораторных корпусов, административного корпуса (в части системы отопления) и внутриплощадочных сетей, с переоборудованием в здания общежитий, базы ГУП РК «Черноморнефтегаз», в с. Чистенькое с прохождением государственной экспертизы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.09.2021 09:00 GMT +313.09.2021 09:0013.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589266Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция 2-х зданий лабораторных корпусов, административного корпуса (в части системы отопления) и внутриплощадочных сетей, с переоборудованием в здания общежитий, базы ГУП РК «Черноморнефтегаз», в с. Чистенькое с прохождением государственной экспертизыСимферополь

    Дата и время вскрытия заявок

    13.09.2021 09:00GMT +313.09.2021 09:0013.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110589266Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция 2-х зданий лабораторных корпусов, административного корпуса (в части системы отопления) и внутриплощадочных сетей, с переоборудованием в здания общежитий, базы ГУП РК «Черноморнефтегаз», в с. Чистенькое с прохождением государственной экспертизыСимферополь

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    20.09.202120.09.2021 14:0020.09.2021 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110589266Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция 2-х зданий лабораторных корпусов, административного корпуса (в части системы отопления) и внутриплощадочных сетей, с переоборудованием в здания общежитий, базы ГУП РК «Черноморнефтегаз», в с. Чистенькое с прохождением государственной экспертизыСимферополь

    Подведение итогов не позднее

    23.09.2021 14:0023.09.2021 14:0023.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589266Подведение итогов не позднее Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция 2-х зданий лабораторных корпусов, административного корпуса (в части системы отопления) и внутриплощадочных сетей, с переоборудованием в здания общежитий, базы ГУП РК «Черноморнефтегаз», в с. Чистенькое с прохождением государственной экспертизыСимферополь

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.09.202123.09.2021 14:0023.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589266Подведение итогов не позднее Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция 2-х зданий лабораторных корпусов, административного корпуса (в части системы отопления) и внутриплощадочных сетей, с переоборудованием в здания общежитий, базы ГУП РК «Черноморнефтегаз», в с. Чистенькое с прохождением государственной экспертизыСимферополь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция 2-х зданий лабораторных корпусов, административного корпуса (в части системы отопления) и внутриплощадочных сетей, с переоборудованием в здания общежитий, базы ГУП РК «Черноморнефтегаз», в с. Чистенькое с прохождением государственной экспертизы

    Начальная цена

    15 831 312,32

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно требованиям документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры ГУП РК ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    295000, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, пр.Кирова, д.52

    Классификатор ОКПД2

    71.12.12.190

    Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1041537/name/614dac9bdcafc3.14051241

    24.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция 2-х зданий лабораторных корпусов, административного корпуса (в части системы отопления) и внутриплощадочных сетей, с переоборудованием в здания общежитий, базы ГУП РК «Черноморнефтегаз», в с. Чистенькое с прохождением государственной экспертизы"

    Кол-во: 1.00000

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