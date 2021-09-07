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Номер извещения
32110589038
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Работы по разработке проекта по реконструкции сливной эстакады (инв. номер: 2958): г. Киров, ул. Техническая, 13/1 ГНС №1 (г. Киров)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.08.2021 14:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ, ДОМ 13/1,
Почтовый адрес
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ, ДОМ 13/1
Контактный телефон
+7 922 964-75-62
Факс
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Адрес электронной почты
n.fofanova@gpgrkirov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фофанова Наталья Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Киров
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Работы по разработке проекта по реконструкции сливной эстакады (инв. номер: 2958): г. Киров, ул. Техническая, 13/1 ГНС №1 (г. Киров)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.09.2021 08:59 GMT +307.09.2021 08:5907.09.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589038Дата и время окончания срока приема заявок Работы по разработке проекта по реконструкции сливной эстакады (инв. номер: 2958): г. Киров, ул. Техническая, 13/1 ГНС №1 (г. Киров)Киров
Дата и время вскрытия заявок
07.09.2021 09:0007.09.2021 09:0007.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110589038Дата и время вскрытия заявок Работы по разработке проекта по реконструкции сливной эстакады (инв. номер: 2958): г. Киров, ул. Техническая, 13/1 ГНС №1 (г. Киров)Киров
Подведение итогов не позднее
09.09.2021 11:0009.09.2021 11:0009.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589038Подведение итогов не позднее Работы по разработке проекта по реконструкции сливной эстакады (инв. номер: 2958): г. Киров, ул. Техническая, 13/1 ГНС №1 (г. Киров)Киров
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по разработке проекта по реконструкции сливной эстакады (инв. номер: 2958): г. Киров, ул. Техническая, 13/1 ГНС №1 (г. Киров)
Начальная цена
276 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ КИРОВ
Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ КИРОВ
Адрес местонахождения
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ, ДОМ 13/1,
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ, ДОМ 13/1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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