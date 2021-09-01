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    Главная / Торги / Организация площадки для хранения стеклобоя (повторно)

    Организация площадки для хранения стеклобоя (повторно)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 11:0001.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144468Дата и время окончания срока приема заявок Организация площадки для хранения стеклобояСаратовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144468

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Организация площадки для хранения стеклобоя (повторно)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор\Квалификационный отбор

    Дата публикации

    26.08.2021 14:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Организация_площадки_для_хранения_стеклобоя__288347_v1_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО
    Все закупки и тендеры АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО

    Юридический адрес

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1

    Почтовый адрес

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1

    Контактный телефон

    +7 8452 30-55-09

    Факс

    +7 8452 30-59-41

    Адрес электронной почты

    Pospelov@sar-steklo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Поспелов Кирилл Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Организация площадки для хранения стеклобоя

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144468Подведение итогов не позднее Организация площадки для хранения стеклобояСаратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Организация площадки для хранения стеклобоя

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 услуга

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    410041,Россия, Саратовская область, Саратов, ул. Ломоносова М.В., 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Без аванса, окончательный расчет в течении 10 банковских дней с момента подписания актов выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО
    Все закупки и тендеры АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО

    Адрес местонахождения

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1

    Классификатор ОКПД2

    42

    Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Организация площадки для хранения стеклобоя"

    Кол-во: 1

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