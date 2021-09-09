www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110589094
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.08.2021 14:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Александры Монаховой, двлд. 46, стр. 1
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Александры Монаховой, двлд. 46, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 287-39-82
Факс
{}
Адрес электронной почты
tender@gazpromgrm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рубан Зоя Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2021 11:59 GMT +309.09.2021 11:5909.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589094Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализацииМосква
Дата и время вскрытия заявок
09.09.2021 12:0009.09.2021 12:0009.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110589094Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализацииМосква
Подведение итогов не позднее
14.09.2021 18:0014.09.2021 18:0014.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589094Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализацииМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации
Начальная цена
345 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОСКВА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОСКВА
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Александры Монаховой, двлд. 46, стр. 1
33.20
33.20
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.