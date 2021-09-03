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    Главная / Торги / Поставка подъемника электромеханического и его установка

    Поставка подъемника электромеханического и его установка

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 08:5903.09.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589016Дата и время окончания срока приема заявок Поставка подъемника электромеханического и его установкаКурскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110589016

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    179-ТМЦ/2021

    Наименование закупки

    Поставка подъемника электромеханического и его установка

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    26.08.2021 14:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    179_ТМЦ_2021___Приложение_к_Форме_1___КП.docx

    179_ТМЦ_2021___Приложение_3___Методика_оценки_заявок.docx

    179_ТМЦ_2021___Техническое_задание.xls

    179_ТМЦ_2021___Проект_договора.docx

    179_ТМЦ_2021___Извещение.doc

    179_ТМЦ_2021___Документация.docx

    179_ТМЦ_2021___Протокол_итоговый.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРСК

    Юридический адрес

    305040, ОБЛ КУРСКАЯ, Г КУРСК, УЛ АЭРОДРОМНАЯ, 18,

    Почтовый адрес

    305040, ОБЛ КУРСКАЯ, Г КУРСК, УЛ АЭРОДРОМНАЯ, 18

    Контактный телефон

    +7 4712 39-99-72

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    p.hodanenok@kurskgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ходаненок Павел Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Курск

    Закупки и тендеры Курская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка подъемника электромеханического и его установка

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202107.09.2021 12:0007.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589016Подведение итогов не позднее Поставка подъемника электромеханического и его установкаКурск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка подъемника электромеханического и его установка

    Начальная цена

    242 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРСК

    Адрес местонахождения

    305040, ОБЛ КУРСКАЯ, Г КУРСК, УЛ АЭРОДРОМНАЯ, 18,

    305040, ОБЛ КУРСКАЯ, Г КУРСК, УЛ АЭРОДРОМНАЯ, 18

    Классификатор ОКПД2

    29.10

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10

    Производство автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1024789/name/6131f268e32c94.83985373

    03.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство автотранспортных средств"

    Кол-во: 1.00000

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