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Номер извещения
32110589016
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка подъемника электромеханического и его установка
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
26.08.2021 14:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
305040, ОБЛ КУРСКАЯ, Г КУРСК, УЛ АЭРОДРОМНАЯ, 18,
Почтовый адрес
305040, ОБЛ КУРСКАЯ, Г КУРСК, УЛ АЭРОДРОМНАЯ, 18
Контактный телефон
+7 4712 39-99-72
Факс
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Адрес электронной почты
p.hodanenok@kurskgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ходаненок Павел Александрович
Место рассмотрения предложений
Курск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка подъемника электромеханического и его установка
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка подъемника электромеханического и его установка
Начальная цена
242 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРСК
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРСК
Адрес местонахождения
305040, ОБЛ КУРСКАЯ, Г КУРСК, УЛ АЭРОДРОМНАЯ, 18,
305040, ОБЛ КУРСКАЯ, Г КУРСК, УЛ АЭРОДРОМНАЯ, 18
29.10
29.10
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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