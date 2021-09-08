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    Главная / Торги / КО №22P10294 - Поставка хомутов и муфт для нужд ПАО «МОЭК» (2182)

    КО №22P10294 - Поставка хомутов и муфт для нужд ПАО «МОЭК» (2182)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 10:3008.09.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589014Дата и время окончания срока приема заявок КО №22P10294 - Поставка хомутов и муфт для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110589014

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО №22P10294 - Поставка хомутов и муфт для нужд ПАО «МОЭК» (2182)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    26.08.2021 14:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    22P10294_Перенос_ДВ.zip

    Документация и извещение

    22P10294_1_86_МОЭК_КО_11.11.2021.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 441

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    apotemkin@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемкин Александр Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО №22P10294 - Поставка хомутов и муфт для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.11.202126.11.2021 23:5926.11.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589014Подведение итогов не позднее КО №22P10294 - Поставка хомутов и муфт для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО №22P10294 - Поставка хомутов и муфт для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»

    Начальная цена

    23 845 301,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    993 554,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    993 554,00

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МОЭК
    Все закупки и тендеры ПАО МОЭК

    Адрес местонахождения

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Классификатор ОКПД2

    24.2

    Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.2

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1080407/name/618e63fc43b054.34266411

    12.11.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КО №22P10294 - Поставка хомутов и муфт для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»"

    Кол-во: 1

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