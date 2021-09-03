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Номер извещения
32110589346
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение строительно-монтажных работ по объектам Программы газификации во Владимирской области, коды строек 33/2026, 33/2027, 33/2030
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
26.08.2021 14:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Галерная, 20-22, лит. А
Почтовый адрес
190098, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Конногвардейский Бульвар, 17, лит. А
Контактный телефон
+7 812 333-47-07
Факс
--
Адрес электронной почты
Zakharova_OS@gazprom-investgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Захарова Ольга Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение строительно-монтажных работ по объектам Программы газификации во Владимирской области, коды строек 33/2026, 33/2027, 33/2030
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ по объектам Программы газификации во Владимирской области, коды строек 33/2026, 33/2027, 33/2030
Начальная цена
352 531 688,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
7 050 633,77 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ИНВЕСТГАЗИФИКАЦИЯ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ИНВЕСТГАЗИФИКАЦИЯ
Адрес местонахождения
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Галерная, 20-22, лит. А
190098, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Конногвардейский Бульвар, 17, лит. А
42.21
42.21
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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