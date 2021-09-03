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Номер извещения
32110588965
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
МИ №697/МИ - Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности, техническому освидетельствованию зданий, сооружений и технических устройств для объектов филиала АО "Газпром теплоэнерго" в Ленинградской области для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
26.08.2021 14:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 542
Факс
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Адрес электронной почты
kgrigorev@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Григорьев Кирилл Леонидович
Место рассмотрения предложений
196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
МИ №697/МИ - Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности, техническому освидетельствованию зданий, сооружений и технических устройств для объектов филиала АО "Газпром теплоэнерго" в Ленинградской области для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.10.202106.10.2021 23:5906.10.2021 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110588965Дата окончания срока рассмотрения заявок МИ №697/МИ - Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности, техническому освидетельствованию зданий, сооружений и технических устройств для объектов филиала АО "Газпром теплоэнерго" в Ленинградской области для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А
Подведение итогов не позднее
06.10.2021 23:5906.10.2021 23:5906.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110588965Подведение итогов не позднее МИ №697/МИ - Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности, техническому освидетельствованию зданий, сооружений и технических устройств для объектов филиала АО "Газпром теплоэнерго" в Ленинградской области для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.10.202106.10.2021 23:5906.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110588965Подведение итогов не позднее МИ №697/МИ - Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности, техническому освидетельствованию зданий, сооружений и технических устройств для объектов филиала АО "Газпром теплоэнерго" в Ленинградской области для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МИ №697/МИ - Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности, техническому освидетельствованию зданий, сооружений и технических устройств для объектов филиала АО "Газпром теплоэнерго" в Ленинградской области для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
6 076 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Дом 28, корпус 2, ЛитерД,помещение 49-Н, №1-35
71.20.12.000
71.20
Документация лота
Кол-во: 1
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