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    Главная / Торги / МИ №697/МИ - Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности, техническому освидетельствованию зданий, сооружений и технических устройств для объектов филиала АО "Газпром теплоэнерго" в Ленинградской области для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго»

    МИ №697/МИ - Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности, техническому освидетельствованию зданий, сооружений и технических устройств для объектов филиала АО "Газпром теплоэнерго" в Ленинградской области для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 10:0003.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110588965Дата и время окончания срока приема заявок МИ №697/МИ - Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности, техническому освидетельствованию зданий, сооружений и технических устройств для объектов филиала АО "Газпром теплоэнерго" в Ленинградской области для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110588965

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    МИ №697/МИ - Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности, техническому освидетельствованию зданий, сооружений и технических устройств для объектов филиала АО "Газпром теплоэнерго" в Ленинградской области для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    26.08.2021 14:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация и извещение

    697_МИ_1_3_ГПТЭ_МИ_15.09.2021.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 542

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    kgrigorev@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Григорьев Кирилл Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    МИ №697/МИ - Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности, техническому освидетельствованию зданий, сооружений и технических устройств для объектов филиала АО "Газпром теплоэнерго" в Ленинградской области для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.10.202106.10.2021 23:5906.10.2021 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110588965Дата окончания срока рассмотрения заявок МИ №697/МИ - Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности, техническому освидетельствованию зданий, сооружений и технических устройств для объектов филиала АО "Газпром теплоэнерго" в Ленинградской области для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Подведение итогов не позднее

    06.10.2021 23:5906.10.2021 23:5906.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110588965Подведение итогов не позднее МИ №697/МИ - Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности, техническому освидетельствованию зданий, сооружений и технических устройств для объектов филиала АО "Газпром теплоэнерго" в Ленинградской области для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.10.202106.10.2021 23:5906.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110588965Подведение итогов не позднее МИ №697/МИ - Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности, техническому освидетельствованию зданий, сооружений и технических устройств для объектов филиала АО "Газпром теплоэнерго" в Ленинградской области для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МИ №697/МИ - Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности, техническому освидетельствованию зданий, сооружений и технических устройств для объектов филиала АО "Газпром теплоэнерго" в Ленинградской области для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    6 076 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Дом 28, корпус 2, ЛитерД,помещение 49-Н, №1-35

    Классификатор ОКПД2

    71.20.12.000

    Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1035225/name/614439a2e15526.78562691

    17.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МИ №697/МИ - Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности, техническому освидетельствованию зданий, сооружений и технических устройств для объектов филиала АО "Газпром теплоэнерго" в Ленинградской области для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)"

    Кол-во: 1

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