Лот 1

МИ №697/МИ - Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности, техническому освидетельствованию зданий, сооружений и технических устройств для объектов филиала АО "Газпром теплоэнерго" в Ленинградской области для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)