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Номер извещения
32110589181
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по поставке и монтажу системы контроля и управления доступом (СКУД) и системы охранной телевизионной (СОТ) на объектах МУП «КТТУ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
26.08.2021 14:28
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350033, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ МИРА, ДОМ 65,
Почтовый адрес
350033, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ МИРА, ДОМ 65
Контактный телефон
+7 861 262-55-77
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@kttu.ru
Ф.И.О. контактного лица
Голотова Ольга Викторовна
Место рассмотрения предложений
г. Краснодар, ул. Мира 65
Закупки и тендеры
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Выполнение работ по поставке и монтажу системы контроля и управления доступом (СКУД) и системы охранной телевизионной (СОТ) на объектах МУП «КТТУ»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.09.202107.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589181Подведение итогов не позднее Выполнение работ по поставке и монтажу системы контроля и управления доступом (СКУД) и системы охранной телевизионной (СОТ) на объектах МУП «КТТУ»г. Краснодар, ул. Мира 65
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по поставке и монтажу системы контроля и управления доступом (СКУД) и системы охранной телевизионной (СОТ) на объектах МУП «КТТУ»
Начальная цена
5 839 319,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП КТТУ
Все закупки и тендеры МУП КТТУ
Адрес местонахождения
350033, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ МИРА, ДОМ 65,
350033, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ МИРА, ДОМ 65
43.21.10.120
43.21
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
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