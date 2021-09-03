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    Главная / Торги / Выполнение работ по поставке и монтажу системы контроля и управления доступом (СКУД) и системы охранной телевизионной (СОТ) на объектах МУП «КТТУ»

    Выполнение работ по поставке и монтажу системы контроля и управления доступом (СКУД) и системы охранной телевизионной (СОТ) на объектах МУП «КТТУ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 08:0003.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110589181Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по поставке и монтажу системы контроля и управления доступом (СКУД) и системы охранной телевизионной (СОТ) на объектах МУП «КТТУ»г. Краснодар, ул. Мира 65Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110589181

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по поставке и монтажу системы контроля и управления доступом (СКУД) и системы охранной телевизионной (СОТ) на объектах МУП «КТТУ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    26.08.2021 14:28

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ДОКУМЕНТАЦИЯ.zip

    протокол_2_части_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОДАРСКОЕ ТРАМВАЙНО-ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры МУП КТТУ

    Юридический адрес

    350033, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ МИРА, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    350033, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ МИРА, ДОМ 65

    Контактный телефон

    +7 861 262-55-77

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@kttu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Голотова Ольга Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    г. Краснодар, ул. Мира 65

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по поставке и монтажу системы контроля и управления доступом (СКУД) и системы охранной телевизионной (СОТ) на объектах МУП «КТТУ»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202107.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110589181Подведение итогов не позднее Выполнение работ по поставке и монтажу системы контроля и управления доступом (СКУД) и системы охранной телевизионной (СОТ) на объектах МУП «КТТУ»г. Краснодар, ул. Мира 65

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по поставке и монтажу системы контроля и управления доступом (СКУД) и системы охранной телевизионной (СОТ) на объектах МУП «КТТУ»

    Начальная цена

    5 839 319,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП КТТУ
    Все закупки и тендеры МУП КТТУ

    Адрес местонахождения

    350033, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ МИРА, ДОМ 65,

    350033, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ МИРА, ДОМ 65

    Классификатор ОКПД2

    43.21.10.120

    Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов

    Классификатор ОКВЭД2

    43.21

    Производство электромонтажных работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1026020/name/61360eb4a85903.84824487

    06.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электромонтажных работ"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Производство электромонтажных работ"

    Кол-во: 1.00000

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