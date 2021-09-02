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    Главная / Торги / Складские остатки прогулочных судов

    Складские остатки прогулочных судов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 118443009, г. Самара, ул. Земеца, 18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144480

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Складские остатки прогулочных судов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    26.08.2021 14:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_продаже.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Юридический адрес

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Контактный телефон

    +7 846 920-00-16

    Факс

    +7 846 992-65-18

    Адрес электронной почты

    zakupki@samspace.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Готовцева Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Мотолодка «Аквалайн-171» зав. № 16

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Мотолодка «Аквалайн-171» зав. № 16443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Мотолодка «Аквалайн-171» зав. № 16443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Мотолодка «Аквалайн-171» зав. № 16443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Мотолодка «Аквалайн-171» зав. № 16

    Начальная цена

    300 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    30.11.21.120

    Суда речные пассажирские

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мотолодка «Аквалайн-171» зав. № 16"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Мотолодка «Аквалайн-171» зав. № 17

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Мотолодка «Аквалайн-171» зав. № 17443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Мотолодка «Аквалайн-171» зав. № 17443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Мотолодка «Аквалайн-171» зав. № 17443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Мотолодка «Аквалайн-171» зав. № 17

    Начальная цена

    300 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    30.11.21.120

    Суда речные пассажирские

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мотолодка «Аквалайн-171» зав. № 17"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Мотолодка «Аквалайн-171» зав.№22

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Мотолодка «Аквалайн-171» зав.№22443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Мотолодка «Аквалайн-171» зав.№22443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Мотолодка «Аквалайн-171» зав.№22443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Мотолодка «Аквалайн-171» зав.№22

    Начальная цена

    220 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    30.11.21.120

    Суда речные пассажирские

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мотолодка «Аквалайн-171» зав.№22"

    Кол-во: 1

    Лот 4

    Мотолодка «Аквалайн-171» зав.№23

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Мотолодка «Аквалайн-171» зав.№23443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Мотолодка «Аквалайн-171» зав.№23443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Мотолодка «Аквалайн-171» зав.№23443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Мотолодка «Аквалайн-171» зав.№23

    Начальная цена

    220 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    30.11.21.120

    Суда речные пассажирские

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мотолодка «Аквалайн-171» зав.№23"

    Кол-во: 1

    Лот 5

    Мотолодка «Аквалайн-171» зав.№25

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Мотолодка «Аквалайн-171» зав.№25443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Мотолодка «Аквалайн-171» зав.№25443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Мотолодка «Аквалайн-171» зав.№25443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Мотолодка «Аквалайн-171» зав.№25

    Начальная цена

    220 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    30.11.21.120

    Суда речные пассажирские

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мотолодка «Аквалайн-171» зав.№25"

    Кол-во: 1

    Лот 6

    Мотолодка «Аквалайн-171» зав.№26

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Мотолодка «Аквалайн-171» зав.№26443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Мотолодка «Аквалайн-171» зав.№26443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Мотолодка «Аквалайн-171» зав.№26443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Мотолодка «Аквалайн-171» зав.№26

    Начальная цена

    220 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    30.11.21.120

    Суда речные пассажирские

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мотолодка «Аквалайн-171» зав.№26"

    Кол-во: 1

    Лот 7

    Мотолодка «Аквалайн-171» зав.№32

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Мотолодка «Аквалайн-171» зав.№32443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Мотолодка «Аквалайн-171» зав.№32443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Мотолодка «Аквалайн-171» зав.№32443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Мотолодка «Аквалайн-171» зав.№32

    Начальная цена

    220 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    30.11.21.120

    Суда речные пассажирские

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мотолодка «Аквалайн-171» зав.№32"

    Кол-во: 1

    Лот 8

    Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 91

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 91443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 91443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 91443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 91

    Начальная цена

    20 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    30.11.21.120

    Суда речные пассажирские

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 91"

    Кол-во: 1

    Лот 9

    Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 93

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 93443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 93443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 93443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 93

    Начальная цена

    20 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    30.11.21.120

    Суда речные пассажирские

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 93"

    Кол-во: 1

    Лот 10

    Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 94

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 94443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 94443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 94443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 94

    Начальная цена

    20 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    30.11.21.120

    Суда речные пассажирские

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 94"

    Кол-во: 1

    Лот 11

    Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 97

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 97443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 97443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 97443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 97

    Начальная цена

    20 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    30.11.21.120

    Суда речные пассажирские

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 97"

    Кол-во: 1

    Лот 12

    Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 98

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 98443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 98443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 98443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 98

    Начальная цена

    20 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    30.11.21.120

    Суда речные пассажирские

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 98"

    Кол-во: 1

    Лот 13

    Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 99

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 99443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 99443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 99443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 99

    Начальная цена

    20 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    30.11.21.120

    Суда речные пассажирские

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 99"

    Кол-во: 1

    Лот 14

    Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 100

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 100443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 100443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 100443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 100

    Начальная цена

    20 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    30.11.21.120

    Суда речные пассажирские

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 100"

    Кол-во: 1

    Лот 15

    Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 102

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 102443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 102443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 102443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 102

    Начальная цена

    20 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    30.11.21.120

    Суда речные пассажирские

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 102"

    Кол-во: 1

    Лот 16

    Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 105

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 105443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 105443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 105443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 105

    Начальная цена

    20 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    30.11.21.120

    Суда речные пассажирские

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 105"

    Кол-во: 1

    Лот 17

    Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 107

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 107443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 107443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 107443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 107

    Начальная цена

    20 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    30.11.21.120

    Суда речные пассажирские

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 107"

    Кол-во: 1

    Лот 18

    Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 108

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 108443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 108443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 108443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 108

    Начальная цена

    20 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    30.11.21.120

    Суда речные пассажирские

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 108"

    Кол-во: 1

    Лот 19

    Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 109

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 109443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 109443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 109443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 109

    Начальная цена

    20 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    30.11.21.120

    Суда речные пассажирские

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 109"

    Кол-во: 1

    Лот 20

    Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 110

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 110443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 110443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 110443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 110

    Начальная цена

    20 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    30.11.21.120

    Суда речные пассажирские

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 110"

    Кол-во: 1

    Лот 21

    Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 111

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 111443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 111443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 111443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 111

    Начальная цена

    20 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    30.11.21.120

    Суда речные пассажирские

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 111"

    Кол-во: 1

    Лот 22

    Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 112

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 112443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 112443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 112443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 112

    Начальная цена

    20 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    30.11.21.120

    Суда речные пассажирские

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 112"

    Кол-во: 1

    Лот 23

    Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 113

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 113443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 113443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 113443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 113

    Начальная цена

    20 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    30.11.21.120

    Суда речные пассажирские

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 113"

    Кол-во: 1

    Лот 24

    Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 114

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 114443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 114443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 114443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 114

    Начальная цена

    20 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    30.11.21.120

    Суда речные пассажирские

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 114"

    Кол-во: 1

    Лот 25

    Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 115

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 115443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 115443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 115443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 115

    Начальная цена

    20 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    30.11.21.120

    Суда речные пассажирские

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 115"

    Кол-во: 1

    Лот 26

    Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 116

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 116443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 116443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 116443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 116

    Начальная цена

    20 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    30.11.21.120

    Суда речные пассажирские

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 116"

    Кол-во: 1

    Лот 27

    Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 117

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 117443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 117443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 117443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 117

    Начальная цена

    20 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    30.11.21.120

    Суда речные пассажирские

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 117"

    Кол-во: 1

    Лот 28

    Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 118

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 118443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 118443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 118443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 118

    Начальная цена

    20 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    30.11.21.120

    Суда речные пассажирские

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 118"

    Кол-во: 1

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