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Номер извещения
ГП144480
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Складские остатки прогулочных судов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
26.08.2021 14:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
Почтовый адрес
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
Контактный телефон
+7 846 920-00-16
Факс
+7 846 992-65-18
Адрес электронной почты
zakupki@samspace.ru
Ф.И.О. контактного лица
Готовцева Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Ключевые слова:
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Мотолодка «Аквалайн-171» зав. № 16
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Мотолодка «Аквалайн-171» зав. № 16443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Мотолодка «Аквалайн-171» зав. № 16443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Мотолодка «Аквалайн-171» зав. № 16
Начальная цена
300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
30.11.21.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Мотолодка «Аквалайн-171» зав. № 17
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Мотолодка «Аквалайн-171» зав. № 17443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Мотолодка «Аквалайн-171» зав. № 17443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Мотолодка «Аквалайн-171» зав. № 17
Начальная цена
300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
30.11.21.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Мотолодка «Аквалайн-171» зав.№22
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Мотолодка «Аквалайн-171» зав.№22443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Мотолодка «Аквалайн-171» зав.№22443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Мотолодка «Аквалайн-171» зав.№22
Начальная цена
220 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
30.11.21.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Мотолодка «Аквалайн-171» зав.№23
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Мотолодка «Аквалайн-171» зав.№23443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Мотолодка «Аквалайн-171» зав.№23443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Мотолодка «Аквалайн-171» зав.№23
Начальная цена
220 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
30.11.21.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Мотолодка «Аквалайн-171» зав.№25
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Мотолодка «Аквалайн-171» зав.№25443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Мотолодка «Аквалайн-171» зав.№25443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Мотолодка «Аквалайн-171» зав.№25
Начальная цена
220 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
30.11.21.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Мотолодка «Аквалайн-171» зав.№26
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Мотолодка «Аквалайн-171» зав.№26443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Мотолодка «Аквалайн-171» зав.№26443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Мотолодка «Аквалайн-171» зав.№26
Начальная цена
220 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
30.11.21.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Мотолодка «Аквалайн-171» зав.№32
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Мотолодка «Аквалайн-171» зав.№32443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Мотолодка «Аквалайн-171» зав.№32443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Мотолодка «Аквалайн-171» зав.№32
Начальная цена
220 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
30.11.21.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 91
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 91443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 91443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 91
Начальная цена
20 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
30.11.21.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 93
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 93443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 93443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 93
Начальная цена
20 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
30.11.21.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 94
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 94443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 94443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 94
Начальная цена
20 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
30.11.21.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 97
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 97443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 97443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 97
Начальная цена
20 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
30.11.21.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 98
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 98443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 98443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 98
Начальная цена
20 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
30.11.21.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 99
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 99443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 99443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 99
Начальная цена
20 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
30.11.21.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 100
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 100443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 100443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 100
Начальная цена
20 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
30.11.21.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 102
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 102443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 102443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 102
Начальная цена
20 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
30.11.21.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 105
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 105443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 105443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 105
Начальная цена
20 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
30.11.21.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 107
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 107443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 107443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 107
Начальная цена
20 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
30.11.21.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 108
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 108443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 108443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 108
Начальная цена
20 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
30.11.21.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 109
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 109443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 109443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 109
Начальная цена
20 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
30.11.21.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 110
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 110443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 110443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 110
Начальная цена
20 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
30.11.21.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 111
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 111443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 111443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 111
Начальная цена
20 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
30.11.21.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 112
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 112443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 112443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 112
Начальная цена
20 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
30.11.21.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 113
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 113443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 113443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 113
Начальная цена
20 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
30.11.21.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 114
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 114443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 114443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 114
Начальная цена
20 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
30.11.21.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 115
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 115443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 115443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 115
Начальная цена
20 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
30.11.21.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 116
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 116443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 116443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 116
Начальная цена
20 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
30.11.21.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 117
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 117443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 117443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 117
Начальная цена
20 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
30.11.21.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 118
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 15:30 GMT +310.09.2021 15:3010.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144480Дата и время окончания срока приема заявок Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 118443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 15:3027.09.2021 15:3027.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144480Подведение итогов не позднее Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 118443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Моторно-гребная лодка «Прогресс-8» зав.№ 118
Начальная цена
20 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
30.11.21.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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