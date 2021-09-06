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Номер извещения
ГП144513
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Стандарт-титры, ГСО
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
26.08.2021 16:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38
Почтовый адрес
125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38
Контактный телефон
+7 903 565-12-28
Факс
Адрес электронной почты
y.voronina@aofort.ru
Ф.И.О. контактного лица
Воронина Юлия Борисовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Стандарт-титры, ГСО
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2021 16:00 GMT +306.09.2021 16:0006.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144513Дата и время окончания срока приема заявок Стандарт-титры, ГСОМосква
Подведение итогов не позднее
20.09.2021 23:5920.09.2021 23:5920.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144513Подведение итогов не позднее Стандарт-титры, ГСОМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Стандарт-титры, ГСО
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP, г. Таганрог, ул. Николаевское шоссе, дом 3-3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38
20
20.59.52.190
20.59.52.191
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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