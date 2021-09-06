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    Главная / Торги / Стандарт-титры, ГСО

    Стандарт-титры, ГСО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 16:0006.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144513Дата и время окончания срока приема заявок Стандарт-титры, ГСОМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144513

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    30

    Наименование закупки

    Стандарт-титры, ГСО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    26.08.2021 16:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос_1.xlsx

    Форма_заявки_для_заполнения_участником_в_процедуре_ГСО.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество ФОРТ
    Все закупки и тендеры АО ФОРТ

    Юридический адрес

    125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38

    Почтовый адрес

    125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38

    Контактный телефон

    +7 903 565-12-28

    Факс

    Адрес электронной почты

    y.voronina@aofort.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Воронина Юлия Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Стандарт-титры, ГСО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 16:00 GMT +306.09.2021 16:0006.09.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144513Дата и время окончания срока приема заявок Стандарт-титры, ГСОМосква

    Подведение итогов не позднее

    20.09.2021 23:5920.09.2021 23:5920.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144513Подведение итогов не позднее Стандарт-титры, ГСОМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    20.09.202120.09.2021 23:5920.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144513Подведение итогов не позднее Стандарт-титры, ГСОМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Стандарт-титры, ГСО

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP, г. Таганрог, ул. Николаевское шоссе, дом 3-3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Наиболее предпочтительные условия оплаты: 100% отсрочка от 30 календарных дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ФОРТ
    Все закупки и тендеры АО ФОРТ

    Адрес местонахождения

    125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38

    Классификатор ОКПД2

    20

    Вещества химические и продукты химические

    20.59.52.190

    Реагенты сложные диагностические или лабораторные, не включенные в другие группировки

    20.59.52.191

    Стандарт-титры

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Образец рекалибровочный SL RE12 Pure Iron D40х40 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Государственный cстандартный образец ферросиликомарганец Ф23-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Государственный стандартный образец ионов аммония 1мг/см3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Государственный стандартный образец ионов железа (III) 1мг/см3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Государственный стандартный образец ионов марганца 0.1мг/см3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Государственный стандартный образец огнеупор К3б"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Государственный стандартный образец ионов марганца (II) 10мг/см3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Государственный стандартный образец нитрит-ионов 1мг/см3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Государственный стандартный образец огнеупор магнезитовый типа П-89 К6г"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Государственный стандартный образец состава концентрата плавиковошпатового типа ФК-75 Ш13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Государственный стандартный образец состава раствора фенола 1.0 мг/см3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Государственный стандартный образец огнеупора хромитопериклазового К5б"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Государственный стандартный образец флюса Ш6б"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Государственный стандартный образец алюминия А99"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Государственный стандартный образец состава раствора ионов кремния 1мг/см3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Государственный стандартный образец состава раствора фосфат-ионов 5мг/см3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Государственный стандартный образец состава раствора ионов хрома (VI) 1мг/см3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Государственный стандартный образец сульфид-ион 1мг/см3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Государственный стандартный образец фосфат-ион 0.5мг/см3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Образец рекалибровочный SL RE12 Pure Iron D40х40 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Государственный стандартный образец состава раствора нефтепродуктов в четыреххлористом углероде"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Государственный стандартный образец феррохрома Ф45"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Набор для приготовления буферных растворов стандарт-титр ph 1.65 6 ампул"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Набор для приготовления буферных растворов стандарт-титр ph 4.01 6 ампул"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Набор для приготовления буферных растворов стандарт-титр ph 6.86 6 ампул"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Набор для приготовления буферных растворов стандарт-титр ph 12.43 6 ампул"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "ГСО 7188-95 (МСО 0090:1999) состава раствора фторид-ионов 1,00 мг/см3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "ГСО 7258-96 состава раствора нитрат-ионов 1,00 мг/см3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 29"

    "ГСО 7270-96 состава раствора фенола 1,0 мг/см3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 30"

    "ГСО 7455-98 состава раствора нитрит-ионов 1,00 мг/см3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 31"

    "ГСО 7786-2000 состава раствора ионов аммония 1,00 мг/см3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 32"

    "ГСО 7958-2001 состава раствора роданид-ионов 1,0 мг/см3"

    Кол-во: 4.1

    "Позиция 33"

    "Стандарт-титр (фиксанал) Йод (I2) 0,1моль/дм3 (0,1н) ТУ 6-09-2540-87"

    Кол-во: 30

    "Позиция 34"

    "Стандарт-титр (фиксанал) Калий бромид-бромат 0,1 моль/дм3 (0,1 н.) ТУ 6-09-2540-87"

    Кол-во: 30

    "Позиция 35"

    "Стандарт-титр (фиксанал) Калий духромовокислый (K2Cr2O7) 0,1 моль/дм3 (0,1н) ТУ 6-09-2540-87"

    Кол-во: 30

    "Позиция 36"

    "Стандарт-титр (фиксанал) Натрий серноватистокислый (тиосульфат) 5-водный 0,1 моль/дм3 (0,1н) ТУ 6-09-2540-87"

    Кол-во: 30

    "Позиция 37"

    "Стандарт-титр (фиксанал) Трилон Б (соль динатриевая этилендиамин-N,N,N',N'-тетрауксусной кислоты, 2-водная) 0,1н ТУ 6-09-2540-87"

    Кол-во: 26

    "Позиция 38"

    "Стандарт-титры СТ-рН-04.3 для приготовления буферных растворов — рабочих эталонов рН 3-го разряда, рН-1,65 тип 1 (модификация 2)"

    Кол-во: 18

    "Позиция 39"

    "Стандарт-титры СТ-рН-04.3 для приготовления буферных растворов — рабочих эталонов рН 3-го разряда, рН-4,01 тип 3 (модификация 5)"

    Кол-во: 18

    "Позиция 40"

    "Стандарт-титры СТ-рН-04.3 для приготовления буферных растворов — рабочих эталонов рН 3-го разряда, рН-6,86 тип 4 (модификация 9)"

    Кол-во: 18

    "Позиция 41"

    "Стандарт-титры СТ-рН-04.3 для приготовления буферных растворов — рабочих эталонов рН 3-го разряда, рН-9,18 тип 5 (модификация 14)"

    Кол-во: 14

    "Позиция 42"

    "Образцы стандартные ГСО ХПК"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Свинец ион МСО 0518:2003 1,0мг/см3"

    Кол-во: 8

    "Позиция 44"

    "Образец станд.ацетона ДСЗУ 022.31-1,00мг"

    Кол-во: 8

    "Позиция 45"

    "Станд.образ.ДСЗУ фосфат-ион 1.00г/дм3"

    Кол-во: 8

    "Позиция 46"

    "Стандарт.образ.сост.доломитаNCS DC282078"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Стандарт.образ.сост.доломитаNCSDC11003"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Стандарт.образ.сост.доломитаNCSDC14019а"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Стандарт.образ.сост.доломитаNCSDC14014а"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Стандарт.образ.сост.доломитаNCSDC14017а"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "ГСО додецилсульфат натрия 98,6%, 0,1г"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "ГСО (П)/1,00"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "ГСО алюминия 1 мг/см3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 54"

    "ГСО аммония 1 мг/см3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 55"

    "ГСО АПАВ (01 г)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 56"

    "ГСО бериллия 0,1 мг/см3"

    Кол-во: 7

    "Позиция 57"

    "ГСО железо"

    Кол-во: 3

    "Позиция 58"

    "ГСО КПАВ (01 г)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 59"

    "ГСО марганец стандарт титр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "ГСО меди 1 мг/см3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 61"

    "ГСО молибден (VI) 0,1мг/см.куб"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "ГСО мышьяка (III) 1 мг/см3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 63"

    "ГСО мышьяка (V) 0,1 мг/см3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "ГСО нефтепродуктов в гексане 1мг/см3"

    Кол-во: 8

    "Позиция 65"

    "ГСО нефтепродуктов в твердой матрице"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "ГСО нитраты 1 мг/см3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 67"

    "ГСО нитриты 1 мг/см3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 68"

    "ГСО общая жесткость"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "ГСО олова(IV) 1 мг/см3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 70"

    "ГСО полимера акриловой кислоты 400мг/дм3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 71"

    "ГСО селена (IV) 1 мг/см3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 72"

    "ГСО Сульфат-ион/1,00"

    Кол-во: 3

    "Позиция 73"

    "ГСО Сульфид-ион/1,00"

    Кол-во: 4

    "Позиция 74"

    "ГСО формальдегида 1 мг/см2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 75"

    "ГСО хлориды 10 мг/см3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 76"

    "ГСО ХПК 10000 мг/дм3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 77"

    "ГСО цинка 1 мг/см3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 78"

    "Образец стандартный LECO 501-550"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Образец стандартный LECO 501-645"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Образец стандартный LECO 502-195"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Образец стандартный Leco 502-670"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Образец стандартный Leco 502-671"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Образец стандартный Leco 502-672"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Образец стандартный ГСО-фосфат-ион 0,5 мг/мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 85"

    "Образец стандартный додецилсульфат натрия 98,6%, 0,1г"

    Кол-во: 10

    "Позиция 86"

    "Стандарт титр - натрий хлор 0,1N (фиксанал)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Стандарт титр-железо"

    Кол-во: 6

    "Позиция 88"

    "Стандарт титр-ионов"

    Кол-во: 6

    "Позиция 89"

    "Стандарт титр-медь"

    Кол-во: 6

    "Позиция 90"

    "Стандарт-образец фенол 1 мг/см3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 91"

    "Стандарт-титр для рН метрии 0,5, тип 5 рН-9,18"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Стандарт-титр для рН-метрии тип 1 РН 1,65"

    Кол-во: 20

    "Позиция 93"

    "Стандарт-титр калия железосинеродистого 0,1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 94"

    "Стандарт-титр мутность"

    Кол-во: 6

    "Позиция 95"

    "Стандарт-титр натрий гидроокись 0,1 моль/дм3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 96"

    "Стандарт-титр натрий серноватистокислый 0,1 моль/дм3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 97"

    "Государственный стандартный образец состава ферросиликомарганца типа МНС17 Ф23 250гр."

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Государственный стандартный образец концентрат марганцеворудный Р13 100гр."

    Кол-во: 1

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    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП213435
    64/18.01.22/КО/Э Поставка бензотриазола / 1,2,3-Бензотриазола
    64/18.01.22/КО/Э Поставка бензотриазола / 1,2,3-Бензотриазола
    587879
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    5 056 140
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    РКС-ХОЛДИНГ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211078837
    Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку Соли в период с 01.04.2022 по 31.03.2023 № закупки РКСМ-1263
    Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку Соли в период с...
    592905
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    09.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    9 467 490
    Лоты:
    4
    Регионы 3:
    Карелия республика
    Все регионы
    Карелия республика, Пермский край, Амурская область
    РКС-ХОЛДИНГ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211077718
    Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку Гипохлорита натрия, марка А в период с 01.04.2022 по 31.03.2023 № закупки РКСМ-1260
    Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку Гипохлорита...
    592856
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    19 707 121
    Лоты:
    3
    Регионы 3:
    Пермский край
    Все регионы
    Пермский край, Тамбовская область, Самарская область
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП225933
    99/28.01.22/КО/Э Поставка карбогидразида CAS 497-18-7
    99/28.01.22/КО/Э Поставка карбогидразида CAS 497-18-7
    592956
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    682 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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