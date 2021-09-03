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    Главная / Торги / Строительные материалы

    Строительные материалы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 08:5903.09.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110588888Дата и время окончания срока приема заявок Строительные материалыКировПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110588888

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Строительные материалы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    26.08.2021 13:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Копия_Приложение_5_Форма_коммерческого_предложения__40_2021_ред_1.xlsx

    Проект_договора_поставки_ЗК_в_ЭФ_40__2021.doc

    Извещение_котировка_товар__40__2021.doc

    ИТОГОВЫЙ_ПРОТОКОЛ__ЗАПРОС_КОТИРОВОК_40_2021.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ КИРОВ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ КИРОВ

    Юридический адрес

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ, ДОМ 13/1,

    Почтовый адрес

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ, ДОМ 13/1

    Контактный телефон

    +7 922 964-75-62

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    n.fofanova@gpgrkirov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фофанова Наталья Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Киров

    Закупки и тендеры Кировская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Строительные материалы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 08:59 GMT +303.09.2021 08:5903.09.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110588888Дата и время окончания срока приема заявок Строительные материалыКиров

    Дата и время вскрытия заявок

    03.09.2021 09:0003.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110588888Дата и время вскрытия заявок Строительные материалыКиров

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.09.202106.09.2021 11:0006.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110588888Подведение итогов не позднее Строительные материалыКиров

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Строительные материалы

    Начальная цена

    368 586,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ КИРОВ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ КИРОВ

    Адрес местонахождения

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ, ДОМ 13/1,

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ, ДОМ 13/1

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    25

    Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1034783/name/6143414768bcf8.52487895

    16.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования"

    Кол-во:

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