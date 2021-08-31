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Номер извещения
ГП144464
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оснастка для испытаний цилиндра ЦКБ О153-650 – 1 комплект
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
26.08.2021 13:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
195027, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ШАУМЯНА, ДОМ 4, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 34Н
Почтовый адрес
195027, Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, д.4, корп.1, лит.А
Контактный телефон
+7 812 611-10-00 доб. 164
Факс
+7 812 458-72-22
Адрес электронной почты
M.Paramonova@ckba.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дерий Дарья Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оснастка для испытаний цилиндра ЦКБ О153-650 – 1 комплект
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2021 12:00 GMT +331.08.2021 12:0031.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144464Дата и время окончания срока приема заявок Оснастка для испытаний цилиндра ЦКБ О153-650 – 1 комплектСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
31.08.2021 12:0031.08.2021 12:0031.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144464Дата и время вскрытия заявок Оснастка для испытаний цилиндра ЦКБ О153-650 – 1 комплектСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оснастка для испытаний цилиндра ЦКБ О153-650 – 1 комплект
Начальная цена
480 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Оснастка для испытаний цилиндра ЦКБ О153-650 – 1 комплект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Санкт-Петербург, Колпино, проспект Ленина д.1 «Ижорский завод» цех. №66Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПФ ЦКБА
Все закупки и тендеры АО НПФ ЦКБА
Адрес местонахождения
195027, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ШАУМЯНА, ДОМ 4, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 34Н
195027, Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, д.4, корп.1, лит.А
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Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 24
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 12
Кол-во: 24
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