www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
АП003072
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый двухэтапный конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по обследованию объектов капитального строительства (оборудования, трубопроводов, зданий, сооружений и исполнительно- технической документации) для нужд АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» в 2021-2023 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
26.08.2021 13:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Ленина, д.59/87
Почтовый адрес
629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Ленина, д.59/87
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 4674
Адрес электронной почты
RC_NSU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бек Евгений Вольдемарович
Место рассмотрения заявок
Тюмень
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по обследованию объектов капитального строительства (оборудования, трубопроводов, зданий, сооружений и исполнительно-
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 13:00 GMT +310.09.2021 13:0010.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003072Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обследованию объектов капитального строительства (оборудования, трубопроводов, зданий, сооружений и исполнительно-Тюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по обследованию объектов капитального строительства (оборудования, трубопроводов, зданий, сооружений и исполнительно-
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.