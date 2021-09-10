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    Главная / Торги / Открытый двухэтапный конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по обследованию объектов капитального строительства (оборудования, трубопроводов, зданий, сооружений и исполнительно- технической документации) для нужд АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» в 2021-2023 гг.

    Открытый двухэтапный конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по обследованию объектов капитального строительства (оборудования, трубопроводов, зданий, сооружений и исполнительно- технической документации) для нужд АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» в 2021-2023 гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 13:0010.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003072Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обследованию объектов капитального строительства (оборудования, трубопроводов, зданий, сооружений и исполнительно-ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП003072

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0077322-301-2021

    Наименование закупки

    Открытый двухэтапный конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по обследованию объектов капитального строительства (оборудования, трубопроводов, зданий, сооружений и исполнительно- технической документации) для нужд АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» в 2021-2023 гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    26.08.2021 13:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМНЕФТЬ-НОЯБРЬСКНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-ННГ

    Юридический адрес

    629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Ленина, д.59/87

    Почтовый адрес

    629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Ленина, д.59/87

    Контактный телефон

    +7 3452 52-19-69 доб. 4674

    Адрес электронной почты

    RC_NSU@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бек Евгений Вольдемарович

    Место рассмотрения заявок

    Тюмень

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по обследованию объектов капитального строительства (оборудования, трубопроводов, зданий, сооружений и исполнительно-

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 13:00 GMT +310.09.2021 13:0010.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003072Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обследованию объектов капитального строительства (оборудования, трубопроводов, зданий, сооружений и исполнительно-Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание услуг по обследованию объектов капитального строительства (оборудования, трубопроводов, зданий, сооружений и исполнительно-

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