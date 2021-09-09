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    Главная / Торги / Приобретение плит и сегментов с комплектующими "ЭКСТРОЛ"

    Приобретение плит и сегментов с комплектующими "ЭКСТРОЛ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 08:0009.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144458Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение плит,сегментов с комплектующими ЭКСТРОЛ".Новый УренгойПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144458

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение плит и сегментов с комплектующими "ЭКСТРОЛ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.08.2021 13:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Прил1___техническое_задание_плита_сегменты_ЭКСТРОЛ.docx

    Прил2___Форма_ТКП_плита_сегменты_ЭКСТРОЛ.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ

    Юридический адрес

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29

    Контактный телефон

    +7 34949 2-31-27

    Факс

    +7 3494 22-29-18

    Адрес электронной почты

    n.maksimkina@gesstr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Максимкина Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение плит,сегментов с комплектующими ЭКСТРОЛ".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.09.2021 08:00 GMT +309.09.2021 08:0009.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144458Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение плит,сегментов с комплектующими ЭКСТРОЛ".Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    09.09.2021 08:3009.09.2021 08:3009.09.2021 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144458Дата и время вскрытия заявок Приобретение плит,сегментов с комплектующими ЭКСТРОЛ".Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    20.09.2021 21:5920.09.2021 21:5920.09.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144458Подведение итогов не позднее Приобретение плит,сегментов с комплектующими ЭКСТРОЛ".Новый Уренгой

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    20.09.202120.09.2021 21:5920.09.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144458Подведение итогов не позднее Приобретение плит,сегментов с комплектующими ЭКСТРОЛ".Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение плит,сегментов с комплектующими ЭКСТРОЛ".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    плит-75 штук; сегменты-51,927 м3

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО,г.Новый Уренгой,ул. Промысловая,д.29Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    50% предоплаты, 50% после поставки всего объема МТР в течение 14 рабочих дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29

    Классификатор ОКПД2

    22.21.41.111

    Плиты, листы теплоизоляционные из вспененного пенополистирола

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плита "Экстрол" 40-1180.580.50"

    Кол-во: 75

    "Позиция 2"

    "Сегмент "Экстрол" 45-1200.115.50 с комплектующими изделиями"

    Кол-во: 15.001

    "Позиция 3"

    "Сегмент "Экстрол" 45-1200.165.50 с комплектующими изделиями"

    Кол-во: 0.115

    "Позиция 4"

    "Сегмент "Экстрол" 45-1200.225.50 с комплектующими изделиями"

    Кол-во: 0.526

    "Позиция 5"

    "Сегмент "Экстрол" 45-1200.330.50 с комплектующими изделиями"

    Кол-во: 15.358

    "Позиция 6"

    "Сегмент "Экстрол" 45-1200.435.50 с комплектующими изделиями"

    Кол-во: 0.599

    "Позиция 7"

    "Сегмент "Экстрол" 45-1200.540.60 с комплектующими изделиями"

    Кол-во: 0.566

    "Позиция 8"

    "Сегмент "Экстрол" 45-1200.60.40 с комплектующими изделиями"

    Кол-во: 0.532

    "Позиция 9"

    "Сегмент "Экстрол" 45-1200.95.50 с комплектующими изделиями"

    Кол-во: 0.676

    "Позиция 10"

    "Сегмент "Экстрол" 45-2400.165.50 с комплектующими изделиями"

    Кол-во: 0.429

    "Позиция 11"

    "Сегмент "Экстрол" 45-2400.225.50 с комплектующими изделиями"

    Кол-во: 0.937

    "Позиция 12"

    "Сегмент "Экстрол" 45-2400.280.50 с комплектующими изделиями"

    Кол-во: 0.902

    "Позиция 13"

    "Сегмент "Экстрол" 45-2400.330.50 с комплектующими изделиями"

    Кол-во: 0.179

    "Позиция 14"

    "Сегмент "Экстрол" 45-2400.435.50 с комплектующими изделиями"

    Кол-во: 0.107

    "Позиция 15"

    "Сегмент "Экстрол" 45-2500.426.50 с комплектующими изделиями"

    Кол-во: 16

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