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Номер извещения
ГП144458
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение плит и сегментов с комплектующими "ЭКСТРОЛ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.08.2021 13:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29
Почтовый адрес
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29
Контактный телефон
+7 34949 2-31-27
Факс
+7 3494 22-29-18
Адрес электронной почты
n.maksimkina@gesstr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Максимкина Наталья Николаевна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение плит,сегментов с комплектующими ЭКСТРОЛ".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2021 08:00 GMT +309.09.2021 08:0009.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144458Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение плит,сегментов с комплектующими ЭКСТРОЛ".Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
09.09.2021 08:3009.09.2021 08:3009.09.2021 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144458Дата и время вскрытия заявок Приобретение плит,сегментов с комплектующими ЭКСТРОЛ".Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
20.09.2021 21:5920.09.2021 21:5920.09.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144458Подведение итогов не позднее Приобретение плит,сегментов с комплектующими ЭКСТРОЛ".Новый Уренгой
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение плит,сегментов с комплектующими ЭКСТРОЛ".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
плит-75 штук; сегменты-51,927 м3
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЯНАО,г.Новый Уренгой,ул. Промысловая,д.29Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ
Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ
Адрес местонахождения
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29
22.21.41.111
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 75
Кол-во: 15.001
Кол-во: 0.115
Кол-во: 0.526
Кол-во: 15.358
Кол-во: 0.599
Кол-во: 0.566
Кол-во: 0.532
Кол-во: 0.676
Кол-во: 0.429
Кол-во: 0.937
Кол-во: 0.902
Кол-во: 0.179
Кол-во: 0.107
Кол-во: 16
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