www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110588815
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Строительство сети водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-300 мм по ул. Танкистов до границы инженерно-технических сетей жилого дома по проспекту Декабристов, 16а, сети водоотведения от существующей внутриквартальной сети водоотведения Д-150мм до первых колодцев на выпусках канализации жилого дома по пр. Декабристов,16а
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
26.08.2021 13:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
Почтовый адрес
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
Контактный телефон
+7 342 201-71-52
Факс
+7 342 201-71-44
Адрес электронной почты
palyanova@novogor.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пальянова Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Пермь, ул. Чернышевского,28
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
СМР сети ВиВ Декабристов, 16а
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 15:00 GMT +310.09.2021 15:0010.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110588815Дата и время окончания срока приема заявок СМР сети ВиВ Декабристов, 16аг. Пермь, ул. Чернышевского,28
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2021 15:00GMT +310.09.2021 15:0010.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110588815Дата и время вскрытия заявок СМР сети ВиВ Декабристов, 16аг. Пермь, ул. Чернышевского,28
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.09.202122.09.2021 15:0022.09.2021 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110588815Дата окончания срока рассмотрения заявок СМР сети ВиВ Декабристов, 16аг. Пермь, ул. Чернышевского,28
Подведение итогов не позднее
22.09.2021 15:0022.09.2021 15:0022.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110588815Подведение итогов не позднее СМР сети ВиВ Декабристов, 16аг. Пермь, ул. Чернышевского,28
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СМР сети ВиВ Декабристов, 16а
Начальная цена
5 402 697,07
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВОГОР-Прикамье
Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
71.12.20.110
71.12.2
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.