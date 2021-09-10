Строительство сети водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-300 мм по ул. Танкистов до границы инженерно-технических сетей жилого дома по проспекту Декабристов, 16а, сети водоотведения от существующей внутриквартальной сети водоотведения Д-150мм до первых колодцев на выпусках канализации жилого дома по пр. Декабристов,16а

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110588815 Уникальный номер закупки Номер закупки 217 Наименование закупки Строительство сети водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-300 мм по ул. Танкистов до границы инженерно-технических сетей жилого дома по проспекту Декабристов, 16а, сети водоотведения от существующей внутриквартальной сети водоотведения Д-150мм до первых колодцев на выпусках канализации жилого дома по пр. Декабристов,16а Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья

Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье Юридический адрес 614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35 Почтовый адрес 614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28 Контактный телефон +7 342 201-71-52 Факс +7 342 201-71-44 Адрес электронной почты palyanova@novogor.perm.ru Ф.И.О. контактного лица Пальянова Екатерина Владимировна Место рассмотрения предложений г. Пермь, ул. Чернышевского,28 Закупки и тендеры Пермский край Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru