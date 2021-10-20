Поставка потребительских товаров, мебели и инвентаря для Оздоровительного блока ВЖК-1500. 884

"Позиция 8" "Электрокаменка (электрическая печь) , P=36,0 кВт, U=380 В, объем помещения 75 м³. В комплекте с пультом управления и кабелем от пульта управления к печи (длина не менее 10м) P=36,0 кВт, U=380"

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