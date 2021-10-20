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    Главная / Торги / Поставка потребительских товаров, мебели и инвентаря для Оздоровительного блока ВЖК-1500. 884

    Поставка потребительских товаров, мебели и инвентаря для Оздоровительного блока ВЖК-1500. 884

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.10.2021 17:0020.10.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144469Дата и время окончания срока приема заявок Поставка потребительских товаров, мебели и инвентаря для Оздоровительного блока ВЖК-1500. 884МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144469

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка потребительских товаров, мебели и инвентаря для Оздоровительного блока ВЖК-1500. 884

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.08.2021 14:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_договора.zip

    Форма_КП_884.xlsx

    Инструкция_по_оформлению_и_подачи_Заявок.doc

    Паспорт_закупки.DOCX

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Контактный телефон

    +7 495 720-50-53 доб. 14897

    Факс

    +7 495 720-50-53

    Адрес электронной почты

    anna.plyuscheva@arcticspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Плющева Анна Романовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка потребительских товаров, мебели и инвентаря для Оздоровительного блока ВЖК-1500. 884

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.10.2021 17:00 GMT +320.10.2021 17:0020.10.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144469Дата и время окончания срока приема заявок Поставка потребительских товаров, мебели и инвентаря для Оздоровительного блока ВЖК-1500. 884Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    20.10.2021 17:0020.10.2021 17:0020.10.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144469Дата и время вскрытия заявок Поставка потребительских товаров, мебели и инвентаря для Оздоровительного блока ВЖК-1500. 884Москва

    Подведение итогов не позднее

    01.11.2021 17:0001.11.2021 17:0001.11.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144469Подведение итогов не позднее Поставка потребительских товаров, мебели и инвентаря для Оздоровительного блока ВЖК-1500. 884Москва

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    01.11.202101.11.2021 17:0001.11.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144469Подведение итогов не позднее Поставка потребительских товаров, мебели и инвентаря для Оздоровительного блока ВЖК-1500. 884Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка потребительских товаров, мебели и инвентаря для Оздоровительного блока ВЖК-1500. 884

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно спецификации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    163013, г. Архангельск, Маймаксанское шоссе, д.7 // 163026, г.Архангельск, ул. Космонавта Комарова, д.14, стр.2 (терминал «Экономия»)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    60 календарных дней с даты перехода права собственности
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Классификатор ОКПД2

    28.22.14.159

    Машины самоходные и тележки, оснащенные подъемным краном, прочие, не включенные в другие группировки

    25.11.23.120

    Конструкции и детали конструкций из алюминия прочие

    26.40.20.122

    Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с жидкокристаллическим экраном, плазменной панелью

    23.12.13.110

    Зеркала стеклянные

    25.99.12.112

    Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из нержавеющей стали

    32.30.15.110

    Инвентарь для спортивных игр

    32.30.14.120

    Оборудование для занятий физкультурой, гимнастикой и атлетикой, занятий в спортзалах, фитнес-центрах

    31.09.12.130

    Мебель деревянная для столовой и гостиной

    23.13.13.140

    Украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла

    32.30.15.115

    Инвентарь для настольного тенниса

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трибуна спортивная 2х-ярусная (10 мест) с пластиковыми сиденьями, 2500x1050x1150 мм"

    Кол-во: 18

    "Позиция 2"

    "Шкаф гардеробный металлический двухдв. 600х500х1790 мм"

    Кол-во: 48

    "Позиция 3"

    "Скамья гардеробная 1500х350х450 мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 4"

    "Весы напольные"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Стойка-шкаф для хранения уборочного инвентаря 600х500х1800 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Уборочная тележка многофункциональная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "диван"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Электрокаменка (электрическая печь) , P=36,0 кВт, U=380 В, объем помещения 75 м³. В комплекте с пультом управления и кабелем от пульта управления к печи (длина не менее 10м) P=36,0 кВт, U=380"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Двухуровневая лавка L=5000 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Двухуровневая лавка L=1400 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Двухуровневая лавка L=3500 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Стол письменный двухтумбовый 1500х700х750мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Кресло офисное"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Стул полумягкий"

    Кол-во: 9

    "Позиция 15"

    "Шкаф для документов и канцелярских принадлежностей 1000х400х1800мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Кресло для отдыха"

    Кол-во: 26

    "Позиция 17"

    "Стол журнальный 1800х1000х600 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Аквариум в комплекте с тумбой и оборудованием U=220 В,P=0,2 кВт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Механическая беговая дорожка, N=1,3 кВт, U=220 В"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Магнитный велотренажер, 1050х550х1280 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 21"

    "Тренажер Смитта"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Блок для вертикальной и горизонтальной тяги"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Стол для русского бильярда 12-футовый (3550х1775)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Комплект бильярдных шаров Ø68 мм /16 шт./"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Длинный кий"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Подставка для киёв"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Стол для настольного тенниса с сеткой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Набор для настольного тенниса"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Стол 2000х700х750 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Шкаф для одежды, 840х350х2200 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Тумба для принтера, 900х600х600 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Стойки волейбольные с сеткой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Баскетбольная стойка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Сетка защитная для окон"

    Кол-во: 180

    "Позиция 35"

    "Вешалка напольная разборная на 38 крючков 2000х600х1765мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Вешалка настенная на 22 крючка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Держатель туалетной бумаги"

    Кол-во: 8

    "Позиция 38"

    "Электрополотенце P=1,3 кВт"

    Кол-во: 16

    "Позиция 39"

    "Диспенсер для жидкого мыла 1 л"

    Кол-во: 16

    "Позиция 40"

    "Фен N=1,6 кВт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "Зеркало"

    Кол-во: 5

    "Позиция 42"

    "Вешалка настенная на 5 крючков"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Полочка для средств личной гигиены"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "Стеллаж для хранения спортивного инвентаря 1900х2500х350 мм"

    Кол-во: 11

    "Позиция 45"

    "Купель деревянная с пластиковой вставкой 2000х1500х1500 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Вешалка настенная на 12 крючков"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Телевизор U=220 В, P=0,8 кВт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Кронштейн для телевизора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Вешалка настенная на 3 крючка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Стремянка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Тележка - штабелер гидравлическая с ручным подъемом"

    Кол-во: 1

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