www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП144469
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка потребительских товаров, мебели и инвентаря для Оздоровительного блока ВЖК-1500. 884
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.08.2021 14:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Контактный телефон
+7 495 720-50-53 доб. 14897
Факс
+7 495 720-50-53
Адрес электронной почты
anna.plyuscheva@arcticspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Плющева Анна Романовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка потребительских товаров, мебели и инвентаря для Оздоровительного блока ВЖК-1500. 884
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.10.2021 17:00 GMT +320.10.2021 17:0020.10.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144469Дата и время окончания срока приема заявок Поставка потребительских товаров, мебели и инвентаря для Оздоровительного блока ВЖК-1500. 884Москва
Дата и время вскрытия заявок
20.10.2021 17:0020.10.2021 17:0020.10.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144469Дата и время вскрытия заявок Поставка потребительских товаров, мебели и инвентаря для Оздоровительного блока ВЖК-1500. 884Москва
Подведение итогов не позднее
01.11.2021 17:0001.11.2021 17:0001.11.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144469Подведение итогов не позднее Поставка потребительских товаров, мебели и инвентаря для Оздоровительного блока ВЖК-1500. 884Москва
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка потребительских товаров, мебели и инвентаря для Оздоровительного блока ВЖК-1500. 884
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно спецификации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
163013, г. Архангельск, Маймаксанское шоссе, д.7 // 163026, г.Архангельск, ул. Космонавта Комарова, д.14, стр.2 (терминал «Экономия»)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 2
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
28.22.14.159
25.11.23.120
26.40.20.122
23.12.13.110
25.99.12.112
32.30.15.110
32.30.14.120
31.09.12.130
23.13.13.140
32.30.15.115
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 18
Кол-во: 48
Кол-во: 15
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 9
Кол-во: 5
Кол-во: 26
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 180
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 11
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.