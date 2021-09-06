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    Главная / Торги / Поставка шкафов инструментальных

    Поставка шкафов инструментальных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 04:3006.09.2021 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110588795Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шкафов инструментальныхЖелезногорскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110588795

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка шкафов инструментальных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    26.08.2021 13:33

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Форма_10_к_закупочной_документации_ТП.xls

    проект_договора_533зпс.docx

    ТЗ_533зпс.doc

    Форма_10_к_закупочной_документации_КП.xls

    закупочная_документация_533зпс.docx

    Итоговый_протокол.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Ф. РЕШЕТНЁВА
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Юридический адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    Почтовый адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Контактный телефон

    +7 39197 6-40-90

    Факс

    +7 39197 6-40-76

    Адрес электронной почты

    zakupki@iss-reshetnev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Забродова Анна Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Железногорск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка шкафов инструментальных

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202109.09.2021 07:4009.09.2021 07:40Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110588795Подведение итогов не позднее Поставка шкафов инструментальныхЖелезногорск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шкафов инструментальных

    Начальная цена

    1 192 100,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    В соответствии с закупочной документацией

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИСС
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Адрес местонахождения

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Классификатор ОКПД2

    31.09.11.190

    Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения прочая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    31.09

    Производство прочей мебели

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1028651/name/6139b39c1cd503.92698782

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочей мебели"

    Кол-во: 40.00000

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    Прием заявок:
    07.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
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