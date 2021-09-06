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    Главная / Торги / Поставка муфт электросварных для нужд ООО «Краснодар Водоканал»

    Поставка муфт электросварных для нужд ООО «Краснодар Водоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 11:0006.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110588776Дата и время окончания срока приема заявок Поставка муфт электросварных для нужд ООО «Краснодар Водоканал»КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110588776

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка муфт электросварных для нужд ООО «Краснодар Водоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    26.08.2021 13:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Муфты_электросварные.zip

    Вопрос___1_Муфты_электросварные.pdf

    Приложение__1_к_протоколу___попозиционный_лист.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    Почтовый адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Контактный телефон

    +7 861 992-30-06

    Факс

    +7 861 220-29-80

    Адрес электронной почты

    v.mihailova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлова Виктория Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка муфт электросварных для нужд ООО «Краснодар Водоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 11:00 GMT +306.09.2021 11:0006.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110588776Дата и время окончания срока приема заявок Поставка муфт электросварных для нужд ООО «Краснодар Водоканал»Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 17:0030.09.2021 17:0030.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110588776Подведение итогов не позднее Поставка муфт электросварных для нужд ООО «Краснодар Водоканал»Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 17:0030.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110588776Подведение итогов не позднее Поставка муфт электросварных для нужд ООО «Краснодар Водоканал»Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка муфт электросварных для нужд ООО «Краснодар Водоканал»

    Начальная цена

    3 908 987,03

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Классификатор ОКПД2

    22.21.29.130

    Фитинги прочие пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1041329/name/614d8daa651960.55006271

    24.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1041330/name/614d8dc2a60c15.82339532

    24.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Муфта электросварная 450 мм ПЭ 100 SDR 17"

    Кол-во: 11

    "Позиция 2"

    "Муфта электросварная ПЭ 100 SDR 11 Ду 630"

    Кол-во: 35

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