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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП144481
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка продуктов питания КГКМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
26.08.2021 14:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
e.cherepanova@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Черепанова Екатерина Владленовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продуктов питания КГКМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2021 15:00 GMT +331.08.2021 15:0031.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144481Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания КГКММосква
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 15:0030.09.2021 15:0030.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144481Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания КГКММосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания КГКМ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
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Документация лота
Кол-во: 300
Кол-во: 1100
Кол-во: 670
Кол-во: 4500
Кол-во: 1000
Кол-во: 1536
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 675
Кол-во: 675
Кол-во: 450
Кол-во: 3150
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