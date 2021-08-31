Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка продуктов питания КГКМ

    Поставка продуктов питания КГКМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 15:0031.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144481Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания КГКММоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144481

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка продуктов питания КГКМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    26.08.2021 14:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПРИЛОЖЕНИЕ___1___ОБРАЗЕЦ_СПЕЦИФИКАЦИИ_К_ТИПОВОМУ_ДОГОВОРУ_ПОСТАВКИ.docx

    ПРИЛОЖЕНИЕ___2__2.1_2.4.___ОСОБЫЕ_УСЛОВИЯ.docx

    ТИПОВОЙ_ДОГОВОР_ПОСТАВКИ.docx

    2._Форма_ТКП.XLSX

    1._Документация_открытого_запроса_цен_2021.docx

    Протокол_ГП144481_ЭТП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    e.cherepanova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Черепанова Екатерина Владленовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продуктов питания КГКМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2021 15:00 GMT +331.08.2021 15:0031.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144481Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания КГКММосква

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 15:0030.09.2021 15:0030.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144481Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания КГКММосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 15:0030.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144481Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания КГКММосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания КГКМ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    10

    Продукты пищевые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029060/name/6139ef46f3cc75.65799541

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бананы"

    Кол-во: 300

    "Позиция 2"

    "яблоки свежие красные, зеленые"

    Кол-во: 1100

    "Позиция 3"

    "Груша"

    Кол-во: 670

    "Позиция 4"

    "Круасан "Яшкино" в индивидуаной упаковке с шоколадом. Выпечка собственного производства не желательна раздача в условиях мероприятий по "Ковиду""

    Кол-во: 4500

    "Позиция 5"

    "Сок в ассортименте в тетрапаках 2 л"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 6"

    "Батончик шоколадный "Сникерс" 50-55гр"

    Кол-во: 1536

    "Позиция 7"

    "Приправа "Зира""

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Приправа "Куркума""

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Приправа "барбарис""

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Приправа для плова"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Напиток "Спрайт" газированный 0,5 л"

    Кол-во: 675

    "Позиция 12"

    "Напиток "Фанта" газированный 0,5 л"

    Кол-во: 675

    "Позиция 13"

    "Карамель B&B "Пчелка" леденцовая мини (микс) 1кг"

    Кол-во: 450

    "Позиция 14"

    "Напиток "Кока-Кола" газированный 0,5 л"

    Кол-во: 3150

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО БАЗ
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211083834
    Право заключения договора на поставку продуктов питания (бакалейной группы товаров) БАЗ-22.10.68-4СМСП
    Право заключения договора на поставку продуктов питания (бакалейной группы товаров)...
    594088
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    2 500 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Брянская область
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237164
    28/28.01.22/ИНВ/КО/Э Поставка продуктов питания (масло, маргарин)
    28/28.01.22/ИНВ/КО/Э Поставка продуктов питания (масло, маргарин)
    593505
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    383 758
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП225844
    24/26.01.22/ИНВ/КО/Э Поставка мяса говядины на кости (туша коровы, бычка)
    24/26.01.22/ИНВ/КО/Э Поставка мяса говядины на кости (туша коровы, бычка)
    592547
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    1 333 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП157058
    652/25.09.21/ИНВ/КО/Э Поставка продуктов питания (мороженое)
    652/25.09.21/ИНВ/КО/Э Поставка продуктов питания (мороженое)
    539858
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.04.2022 15:30(GMT+03:00)
    663 203
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП225731
    26/27.01.22/ИНВ/КО/Э Поставка продуктов питания (молоко)
    26/27.01.22/ИНВ/КО/Э Поставка продуктов питания (молоко)
    592191
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    1 696 918
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП157001
    544/25.09.21/ИНВ/КО/Э Поставка продуктов питания (мороженое)
    544/25.09.21/ИНВ/КО/Э Поставка продуктов питания (мороженое)
    539782
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    663 203
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП012908
    Поставка продуктов питания для столовой Ковыктинского ГКМ на период ОПР для нужд ООО «ГСП-Сервис»
    Поставка продуктов питания для столовой Ковыктинского ГКМ на период ОПР для нужд ООО...
    587712
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП145903
    413/24.09.21/ИНВ/КО/Э Поставка продуктов питания (сыр)
    413/24.09.21/ИНВ/КО/Э Поставка продуктов питания (сыр)
    539617
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.03.2022 15:30(GMT+03:00)
    278 875
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить