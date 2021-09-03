Лот 1

МИ №21VP2087 - Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства, при строительстве комплексной застройки на земельном участке площадью 123 331 кв.м., кадастровый номер № 77:06:0012006:1000 по адресу: г. Москва, Южное Бутово, коммунальная зона Гавриково (1 очередь) для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)