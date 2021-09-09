Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по комплексной уборке помещений в офисах ООО «Газпромнефть НТЦ», расположенных по адресам: г. Санкт-Петербург, наб.реки Мойки, д.75-79, литер Д; г. Санкт-Петербург, наб.реки Мойки, д.73, литер А

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП003071 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0065829-356-2021 Наименование закупки Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по комплексной уборке помещений в офисах ООО «Газпромнефть НТЦ», расположенных по адресам: г. Санкт-Петербург, наб.реки Мойки, д.75-79, литер Д; г. Санкт-Петербург, наб.реки Мойки, д.73, литер А Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ НТЦ Юридический адрес 190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, наб.реки Мойки, 75-79 Почтовый адрес 190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, наб.реки Мойки, 75-79 Контактный телефон +7 812 313-69-24 доб. 3515 Адрес электронной почты UZPU@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Ефременко Юлия Сергеевна Место рассмотрения заявок Санкт-Петербург Закупки и тендеры Ленинградская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru