Лот 1

МИ №21VP2154 - Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Административное здание», расположенного по адресу: г. Москва, Нижний Кисловский пер., дом 6, строение 1 для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)