Лот 1

МИ №21VP2139 - Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объектов капитального строительства, «многофункционального жилого комплекса (3, 4 очереди строительства)» на земельном участке площадью 16 868 кв.м., кадастровый № 77:05:0001003:2364 по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, вл. 67/1, на земельном участке площадью 17 330 кв.м., кадастровый № 77:05:0001003:2363 по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, вл. 69/1 для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)