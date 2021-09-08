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Номер извещения
32110592884
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка газов углеводородных сжижженных топливных в виде пропана-бутана технического
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
27.08.2021 12:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пос. Ростоши, Газпромовская, 72
Почтовый адрес
460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пос. Ростоши, Газпромовская, 72
Контактный телефон
+7 3532 73-77-00
Факс
Адрес электронной почты
admin@stomrostosh.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гурьянова Светлана Владимировна
Место рассмотрения предложений
Оренбург
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Поставка газов углеводородных сжижженных топливных в виде пропана-бутана технического.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 07:00 GMT +308.09.2021 07:0008.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110592884Дата и время окончания срока приема заявок поставка газов углеводородных сжижженных топливных в виде пропана-бутана технического.Оренбург
Дата и время вскрытия заявок
08.09.2021 07:0008.09.2021 07:0008.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110592884Дата и время вскрытия заявок поставка газов углеводородных сжижженных топливных в виде пропана-бутана технического.Оренбург
Подведение итогов не позднее
09.09.2021 07:0009.09.2021 07:0009.09.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592884Подведение итогов не позднее поставка газов углеводородных сжижженных топливных в виде пропана-бутана технического.Оренбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка газов углеводородных сжижженных топливных в виде пропана-бутана технического.
Начальная цена
359 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
12 000
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Оренбург, пос. Ростоши, ул. Газпромовская, д. 72, ООО «Стоматологическая поликлиника «Ростошь».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "РОСТОШЬ"
Все закупки и тендеры ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "РОСТОШЬ"
Адрес местонахождения
460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пос. Ростоши, Газпромовская, 72
19.20.31
46.71.5
Документация лота
Кол-во: 12000.00000
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