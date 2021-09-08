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    Главная / Торги / поставка газов углеводородных сжижженных топливных в виде пропана-бутана технического

    поставка газов углеводородных сжижженных топливных в виде пропана-бутана технического

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 07:0008.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110592884Дата и время окончания срока приема заявок поставка газов углеводородных сжижженных топливных в виде пропана-бутана технического.ОренбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110592884

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка газов углеводородных сжижженных топливных в виде пропана-бутана технического

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    27.08.2021 12:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    итоговый_газ__2021.doc

    газ.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "РОСТОШЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "РОСТОШЬ"

    Юридический адрес

    460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пос. Ростоши, Газпромовская, 72

    Почтовый адрес

    460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пос. Ростоши, Газпромовская, 72

    Контактный телефон

    +7 3532 73-77-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    admin@stomrostosh.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гурьянова Светлана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка газов углеводородных сжижженных топливных в виде пропана-бутана технического.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 07:00 GMT +308.09.2021 07:0008.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110592884Дата и время окончания срока приема заявок поставка газов углеводородных сжижженных топливных в виде пропана-бутана технического.Оренбург

    Дата и время вскрытия заявок

    08.09.2021 07:0008.09.2021 07:0008.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110592884Дата и время вскрытия заявок поставка газов углеводородных сжижженных топливных в виде пропана-бутана технического.Оренбург

    Подведение итогов не позднее

    09.09.2021 07:0009.09.2021 07:0009.09.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592884Подведение итогов не позднее поставка газов углеводородных сжижженных топливных в виде пропана-бутана технического.Оренбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202109.09.2021 07:0009.09.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110592884Подведение итогов не позднее поставка газов углеводородных сжижженных топливных в виде пропана-бутана технического.Оренбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газов углеводородных сжижженных топливных в виде пропана-бутана технического.

    Начальная цена

    359 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    12 000

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Оренбург, пос. Ростоши, ул. Газпромовская, д. 72, ООО «Стоматологическая поликлиника «Ростошь».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит расчеты за ГСМ через учреждения банка путем безналичного перечисления денежных средств на счет Поставщика на основании настоящего договора. Для заправки автомашин через Систему Покупатель приобретает у Поставщика специализированные пластиковые карты и представляет Поставщику заверенную печатью заявку на их использование.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "РОСТОШЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "РОСТОШЬ"

    Адрес местонахождения

    460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, пос. Ростоши, Газпромовская, 72

    Классификатор ОКПД2

    19.20.31

    Пропан и бутан сжиженные

    Классификатор ОКВЭД2

    46.71.5

    Торговля оптовая сжиженными углеводородными газами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1030814/name/613ee7887c0699.29017865

    13.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая сжиженными углеводородными газами"

    Кол-во: 12000.00000

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    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    295 557
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тамбовская область
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