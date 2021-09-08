Поставка газов углеводородных сжижженных топливных в виде пропана-бутана технического.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Покупатель производит расчеты за ГСМ через учреждения банка путем безналичного перечисления денежных средств на счет Поставщика на основании настоящего договора. Для заправки автомашин через Систему Покупатель приобретает у Поставщика специализированные пластиковые карты и представляет Поставщику заверенную печатью заявку на их использование.