Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / КО №22P10357 - Поставка топлива с использованием топливных карт для нужд ПАО «МОЭК» (2210)

    КО №22P10357 - Поставка топлива с использованием топливных карт для нужд ПАО «МОЭК» (2210)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 10:3007.09.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110588694Дата и время окончания срока приема заявок КО №22P10357 - Поставка топлива с использованием топливных карт для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110588694

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО №22P10357 - Поставка топлива с использованием топливных карт для нужд ПАО «МОЭК» (2210)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    26.08.2021 13:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ZD_22P10357_new_от_02.09.2021.zip

    ZD_22P10357_Внесение_изменений_3_.zip

    ZD_22P10357_Перенос_ДВ_2.zip

    ZD_22P10357_Внесение_изменений_2_.zip

    ZD_22P10357_Перенос_ДВ.zip

    ZD_22P10357_Внесение_изменений.zip

    22P10357_1_82_МОЭК_КО_07.10.2021.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 441

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    apotemkin@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемкин Александр Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО №22P10357 - Поставка топлива с использованием топливных карт для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.11.202126.11.2021 23:5926.11.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110588694Подведение итогов не позднее КО №22P10357 - Поставка топлива с использованием топливных карт для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО №22P10357 - Поставка топлива с использованием топливных карт для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»

    Начальная цена

    491 885 130,23

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    20 495 213,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    20 495 213,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МОЭК
    Все закупки и тендеры ПАО МОЭК

    Адрес местонахождения

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21

    Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1053809/name/6163d616896214.95838099

    11.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КО №22P10357 - Поставка топлива с использованием топливных карт для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО МОЭК
    Конкурентный отбор № 32211087100
    Поставка дизельного топлива наливом для нужд ПАО "МОЭК" ( 22VP0741)
    Поставка дизельного топлива наливом для нужд ПАО "МОЭК" ( 22VP0741)
    594557
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 2300000,00 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    56 231 290
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Нижегородтеплогаз
    Конкурентный отбор № 32211081565
    Поставка моторного топлива с использованием топливных карт.
    Поставка моторного топлива с использованием топливных карт.
    593742
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    5 922 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО Кировские коммунальные системы
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211080473
    Бензин и дизтопливо
    Бензин и дизтопливо
    593506
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    3 500 856
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО МОЭК
    Конкурентный отбор № 32211080317
    Поставка топлива с использованием топливных карт для нужд ПАО "МОЭК" (22VP0673)
    Поставка топлива с использованием топливных карт для нужд ПАО "МОЭК" (22VP0673)
    593474
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 11500000,00 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    285 350 630
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Запрос предложений в электронной форме (предельная цена) № 32211075286
    Поставка нефтепродуктов бензин марок: АИ-92, АИ-95 и ДТЛ(З) для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекса отдыха «Завидово»
    Поставка нефтепродуктов бензин марок: АИ-92, АИ-95 и ДТЛ(З) для нужд филиала ГлавУпДК при МИД...
    591823
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме (предельная цена)
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    4 990 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО СВЕТЛОГРАДРАЙГАЗ
    Запрос предложений № 32211061086
    Поставка горюче-смазочных материалов
    Поставка горюче-смазочных материалов
    590629
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    1 897 935
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    АО СВЕТЛОГРАДРАЙГАЗ
    Запрос предложений № 32211060965
    Поставка горюче-смазочных материалов
    Поставка горюче-смазочных материалов
    590605
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    393 579
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП201575
    Поставка топлива (ГСМ)
    Поставка топлива (ГСМ)
    584988
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить