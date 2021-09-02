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    Главная / Торги / Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по разработке, внедрению и ежемесячному техническому обслуживанию интеллектуального робота сервиса обработки входящих звонков в систему call-центра для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021 г. (СКС-2202)

    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по разработке, внедрению и ежемесячному техническому обслуживанию интеллектуального робота сервиса обработки входящих звонков в систему call-центра для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021 г. (СКС-2202)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 14:0002.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110588582Дата и время окончания срока приема заявок Разработка, внедрение и ежемесячное техническое обслуживание интеллектуального робота сервиса обработки входящих звонков в систему call-центраСамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110588582

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    СКС-2202

    Наименование закупки

    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по разработке, внедрению и ежемесячному техническому обслуживанию интеллектуального робота сервиса обработки входящих звонков в систему call-центра для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021 г. (СКС-2202)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    26.08.2021 12:52

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_об_изменении_ЗД_.pdf

    СКС_2202_изм.zip

    СКС_2202.zip

    Итоговый_протокол___4802_от_17.09.2021г.СКС_2202.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Юридический адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Почтовый адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Контактный телефон

    +7 846 334-76-23

    Факс

    +7 846 336-89-05

    Адрес электронной почты

    zakupki@samcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аблякимов Рустем Энверович

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка, внедрение и ежемесячное техническое обслуживание интеллектуального робота сервиса обработки входящих звонков в систему call-центра

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.09.202120.09.2021 18:0020.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110588582Подведение итогов не позднее Разработка, внедрение и ежемесячное техническое обслуживание интеллектуального робота сервиса обработки входящих звонков в систему call-центраСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка, внедрение и ежемесячное техническое обслуживание интеллектуального робота сервиса обработки входящих звонков в систему call-центра

    Начальная цена

    3 125 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    82.20.10

    Услуги центров обработки телефонных вызовов

    Классификатор ОКВЭД2

    82.20

    Деятельность центров обработки телефонных вызовов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1035226/name/614439a7ce4dd7.47283650

    17.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность центров обработки телефонных вызовов"

    Кол-во:

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