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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов и запасных частей для копировального оборудования.

    Поставка расходных материалов и запасных частей для копировального оборудования.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110588604Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов и запасных частей для копировального оборудования614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева 28Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110588604

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов и запасных частей для копировального оборудования.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.08.2021 12:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    414_поставка_расходных_материалов_для_копировального_оборудования.rar

    Протокол_32110588604.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Юридический адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Почтовый адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Контактный телефон

    +7 342 262-70-24

    Факс

    +7 342 284-54-54

    Адрес электронной почты

    ChashinPavel@npoiskra.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чащин Павел Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева 28

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных материалов и запасных частей для копировального оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2021 10:00 GMT +307.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110588604Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов и запасных частей для копировального оборудования614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева 28

    Дата и время вскрытия заявок

    07.09.2021 10:0007.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110588604Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов и запасных частей для копировального оборудования614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева 28

    Подведение итогов не позднее

    07.10.2021 10:0007.10.2021 10:0007.10.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110588604Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов и запасных частей для копировального оборудования614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева 28

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.10.202107.10.2021 10:0007.10.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110588604Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов и запасных частей для копировального оборудования614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева 28

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов и запасных частей для копировального оборудования

    Начальная цена

    5 152 920,61

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    257 646,03 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    257 646,03

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    28.23.25.000

    Части и принадлежности прочих офисных машин

    Классификатор ОКВЭД2

    28.23

    Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1032458/name/6140868e061149.85641495

    14.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)"

    Кол-во: 555.00000

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