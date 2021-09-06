Оказание услуг по инвентаризации стационарных источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух с провидением инструментальных замеров и химическому анализу, разработке проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и плана мероприятий по регулированию выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий для объектов ОмГТУ.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110588555 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по инвентаризации стационарных источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух с провидением инструментальных замеров и химическому анализу, разработке проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и плана мероприятий по регулированию выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий для объектов ОмГТУ. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок (конкурентный) Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ОМГТУ, ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Юридический адрес 644050, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 11, Почтовый адрес 644050, г.Омск, пр-т Мира, д. 11 Контактный телефон +7 3812 62-86-00 Факс Адрес электронной почты iashovkovyy@omgtu.ru Ф.И.О. контактного лица Шовковый Иван Алексеевич Место рассмотрения предложений г. Омск, пр. Мира, 11 Закупки и тендеры Ключевые слова:

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