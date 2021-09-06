Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по инвентаризации стационарных источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух с провидением инструментальных замеров и химическому анализу, разработке проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и плана мероприятий по регулированию выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий для объектов ОмГТУ.

    Оказание услуг по инвентаризации стационарных источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух с провидением инструментальных замеров и химическому анализу, разработке проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и плана мероприятий по регулированию выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий для объектов ОмГТУ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 08:0006.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110588555Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по инвентаризации стационарных источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух с провидением инструментальных замеров и химическому анализу, разработке проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и плана мероприятий по регулированию выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий для объектов ОмГТУ.г. Омск, пр. Мира, 11Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110588555

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по инвентаризации стационарных источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух с провидением инструментальных замеров и химическому анализу, разработке проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и плана мероприятий по регулированию выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий для объектов ОмГТУ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок (конкурентный)

    Дата публикации

    26.08.2021 12:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    001_Извещение_о_запросе_котировок.DOC

    003_Приложение___2_ТЗ.docx

    002_Приложение___1_Обоснование_НМЦД__1_.xls

    004_Приложение___3_Проект_договора.DOC

    005_Приложение___4__Формы.docx

    Протокол_подведения__итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ОМГТУ, ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

    Юридический адрес

    644050, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 11,

    Почтовый адрес

    644050, г.Омск, пр-т Мира, д. 11

    Контактный телефон

    +7 3812 62-86-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    iashovkovyy@omgtu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шовковый Иван Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Омск, пр. Мира, 11

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по инвентаризации стационарных источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух с провидением инструментальных замеров и химическому анализу, разработке проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и плана мероприятий по регулированию выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий для объектов ОмГТУ.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 20:5910.09.2021 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110588555Подведение итогов не позднее Оказание услуг по инвентаризации стационарных источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух с провидением инструментальных замеров и химическому анализу, разработке проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и плана мероприятий по регулированию выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий для объектов ОмГТУ.г. Омск, пр. Мира, 11

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по инвентаризации стационарных источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух с провидением инструментальных замеров и химическому анализу, разработке проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и плана мероприятий по регулированию выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий для объектов ОмГТУ.

    Начальная цена

    509 900,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГБОУ ВО ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ОМГТУ, ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ОМГТУ, ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

    Адрес местонахождения

    644050, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 11,

    644050, г.Омск, пр-т Мира, д. 11

    Классификатор ОКПД2

    39.00.23.000

    Услуги специализированные прочие по контролю над загрязнением окружающей среды

    Классификатор ОКВЭД2

    39.00

    Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029969/name/613b161689ea77.09337120

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по отбору и химическому анализу промышленных выбросов"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Инвентаризация стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 3"

    "Разработка проекта НДВ и плана мероприятий по уменьшению выбросов при НМУ для объектов ОмГТУ"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Мечел-Материалы
    Попозиционная № ГП142826
    Контроль нормативов ПДВ на контрольных постах ООО "Мечел-Маткериалы"
    Контроль нормативов ПДВ на контрольных постах ООО "Мечел-Маткериалы"
    502018
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.06.2021 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить