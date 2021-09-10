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    Главная / Торги / Изготовление и монтаж окон и дверей ПВХ для нужд «ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

    Изготовление и монтаж окон и дверей ПВХ для нужд «ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 09:0010.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110588603Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и монтаж окон и дверей ПВХг. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д.226Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110588603

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление и монтаж окон и дверей ПВХ для нужд «ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    26.08.2021 12:55

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    439Д21_1_Документация.docx

    Протокол___197_от_16.09.21.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 3812 39-70-44

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    zakupki-polet@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бангард Юлия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д.226

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление и монтаж окон и дверей ПВХ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.09.202116.09.2021 11:0016.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110588603Подведение итогов не позднее Изготовление и монтаж окон и дверей ПВХг. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д.226

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и монтаж окон и дверей ПВХ

    Начальная цена

    1 284 949,19

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    43.32.10.110

    Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т. п. из любых материалов

    Классификатор ОКВЭД2

    43.32

    Работы столярные и плотничные

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1036324/name/61480990569d19.25885264

    20.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изготовление и монтаж окон и дверей ПВХ"

    Кол-во: 1.00000

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