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Номер извещения
ГП144440
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Механическая обработка (карусельная, расточная) заготовок Заказчика согласно требований чертежей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
26.08.2021 12:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 126 47-06093 доб. 128
Факс
Адрес электронной почты
Yuliya.Lenshina@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Леншина Юлия Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Механическая обработка (карусельная, расточная) заготовок Заказчика согласно требований чертежей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.09.2021 14:00 GMT +307.09.2021 14:0007.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144440Дата и время окончания срока приема заявок Механическая обработка (карусельная, расточная) заготовок Заказчика согласно требований чертежейКолпино
Дата и время вскрытия заявок
07.09.2021 14:0007.09.2021 14:0007.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144440Дата и время вскрытия заявок Механическая обработка (карусельная, расточная) заготовок Заказчика согласно требований чертежейКолпино
Подведение итогов не позднее
04.10.2021 17:0004.10.2021 17:0004.10.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144440Подведение итогов не позднее Механическая обработка (карусельная, расточная) заготовок Заказчика согласно требований чертежейКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Механическая обработка (карусельная, расточная) заготовок Заказчика согласно требований чертежей
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
на территории ПодрядчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
25.62.2
Документация лота
Кол-во: 3
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